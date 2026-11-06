Siguen las complicaciones en el tráfico aéreo de Europa por nuevas amenazas

Más de diez vuelos en Europa fueron nuevamente objeto hoy de alertas de bombas, informaron las autoridades de República Checa, Bulgaria y Portugal, tras una jornada de perturbación del tráfico aéreo debido a estas alarmas. Ayer, al menos veinte trayectos, la mayoría operados por aerolíneas de bajo costo, recibieron amenazas de explosiones a bordo.

Una portavoz del aeropuerto de Praga reportó amenazas en nueve vuelos, tres con destino a la capital checa y otros seis que partían de ella. Otra vocera de la infraestructura añadió que se habían recibido "nuevas amenazas", "en las que se señalaba la colocación de artefactos explosivos en un mayor número de aviones". No obstante, explicó que "el funcionamiento" de la plataforma sigue siendo "normal y fluido".

Desde el ministerio de Transporte búlgaro indicaron que se habían recibido alertas para dos vuelos con destino a Sofía el viernes, que aterrizaron sin incidentes.

Además, la policía portuguesa reportó una amenaza similar para un vuelo entre Lisboa y Roma, que debía partir el viernes. Los agentes "llevaron a cabo una inspección de seguridad de la aeronave, sin encontrar ningún dispositivo explosivo", agregó en un comunicado.

El tráfico aéreo se ha visto perturbado esta semana en Europa por recurrentes amenazas de bomba. Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado ninguna de las amenazas que afectaron al conjunto de los vuelos.