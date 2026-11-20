La primera cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin estuvo rodeada de una puesta en escena pensada para proyectar un nuevo orden. Alfombras rojas, guardias de honor, saludos calculados, apretones de manos y la foto de familia marcaron el encuentro de ayer en Shenzhen, al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Sin embargo, detrás de la coreografía diplomática, los mandatarios apenas alcanzaron compromisos y no anunciaron avances sobre las guerras actuales.

La recepción mostró los equilibrios de Beijing. Xi recibió personalmente a Trump cuando el Air Force One llegó a China. Lo esperó al pie de la escalerilla, mientras una multitud agitaba banderas de ambos países y una banda militar interpretaba los himnos. Hubo un apretón de manos, un abrazo y flores entregadas por una niña. Putin, en cambio, fue recibido por Cai Qi, jefe de gabinete de Xi. Tuvo alfombra roja y guardia de honor, pero el presidente chino no estuvo en la pista.

La diferencia no supone necesariamente un giro de China hacia Washington. Analistas señalaron que Beijing busca cuidar su vínculo con Trump, mientras que con Moscú ya está consolidado. La escena dejó una imagen incómoda para el Kremlin: en la foto de familia, Xi quedó en el centro, Trump a un lado y Putin al otro. El saludo entre Xi y Trump se prolongó; el de Putin fue mucho más breve.

EL LENGUAJE DE LA AMISTAD

El lenguaje de la amistad completó el espectáculo. Trump llamó “amigo” tanto a Xi como a Putin. Xi recibió al ruso como su “viejo amigo”, mientras Putin lo llamó “querido amigo”. En la reunión trilateral, los tres se sentaron alrededor de una mesa redonda en una villa de Shenzhen, con Xi en el centro. La charla duró una hora y veinte minutos. No aceptaron preguntas al terminar.

Trump aseguró que estaban “haciendo historia” y Putin habló de una página en la diplomacia. Xi habló de una oportunidad para la paz. Pero el comunicado no incluyó referencias directas a Ucrania ni a Irán, pese a que ambos conflictos fueron mencionados al inicio y, según Trump, tratados en sus reuniones bilaterales.

Los compromisos anunciados fueron limitados. Los tres países respaldaron una reforma de Naciones Unidas ante los desafíos globales. También prometieron proteger la inmunidad diplomática y sostuvieron que la Corte Penal Internacional no debe excederse en sus atribuciones. La posición es significativa porque Putin está sujeto a una orden de detención de la CPI y el gobierno de Trump mantiene una campaña de presión contra el tribunal.

En materia energética, acordaron promover un aumento de la producción y el suministro de combustibles refinados para garantizar un flujo estable. Además, se comprometieron a abrir un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación. Sin embargo, no fijaron plazos ni objetivos para reducir sus arsenales. La discusión llega después de la expiración, en febrero, del tratado Nuevo START entre Washington y Moscú. China, que posee un arsenal considerablemente menor, sostiene que Estados Unidos y Rusia deben reducir primero sus reservas antes de negociar eventuales límites para Beijing.

No hubo un plan para terminar la guerra en Ucrania, una propuesta para frenar la guerra con Irán ni un acuerdo concreto sobre control de armas. Tampoco participaron Kiev ni los aliados europeos, aunque cualquier acuerdo sobre Ucrania los afectaría directamente. La reunión alimentó el temor a que las grandes potencias discutan el destino de otros países sin incluirlos.

El encuentro dejó una fotografía y una declaración de principios, pero pocos compromisos capaces de modificar el escenario internacional. No se fijaron medidas concretas.