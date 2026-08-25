Sorpresiva visita del director de la CIA a Moscú

El director de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA), John Ratcliffe, se encuentra de visita este martes en Moscú, según informaron los medios CBS y Axios, sin que los gobiernos de Estados Unidos o Rusia hayan confirmado la información.

Más temprano, un avión militar estadounidense despegó desde Letonia hacia el aeropuerto de Vnúkovo, en la capital rusa, según datos de un sitio especializado.

El Financial Times afirmó que Estados Unidos pidió a Ucrania, que aceptó, no atacar Moscú, San Petersburgo ni otras zonas del norte de Rusia el lunes, martes y miércoles, con el fin de permitir el viaje de un alto responsable estadounidense.

Numerosos temas pueden justificar este poco usual desplazamiento del máximo responsable del espionaje exterior estadounidense: la guerra en Ucrania, el conflicto con Irán en un momento en que Washington se esfuerza por sumar potencias extranjeras a su estrategia de presión económica sobre Teherán, o incluso intercambios de prisioneros.

El presidente estadounidense Donald Trump, que mantiene una línea de comunicación directa con su par ruso Vladimir Putin, aseguró el 11 de agosto que obtuvo la liberación de un ex marine detenido en Rusia, Robert Gilman, durante conversaciones personales entre ambos mandatarios.