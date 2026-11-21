En apenas 40 minutos, una tormenta de lluvia, granizo y viento dejó tres muertos y 60 heridos en Tupanciretá, una ciudad de unos 20.000 habitantes en el sur de Brasil. El temporal se desató alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes. Al amanecer, había camiones volcados, casas sin techo y calles cubiertas de tejas, vidrios y ramas.

La Defensa Civil de Río Grande do Sul informó que unas 5.000 viviendas sufrieron daños. El alcalde, Gustavo Herter Terra, estimó que el impacto alcanzó a 8.000 de las 8.600 casas del municipio, incluida la suya. Según su descripción, buena parte de las viviendas del casco urbano quedaron destechadas o sufrieron daños estructurales. “La ciudad se acabó”, dijo en un video difundido por medios locales.

Las ráfagas alcanzaron los 114 kilómetros por hora, según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet). El viento derribó al menos un centenar de árboles, además de postes eléctricos y muros.

En el centro, rompió vidrieras, provocó destrozos en la plaza principal y arrastró la decoración navideña. También resultaron afectadas la sede de la alcaldía y la iglesia principal. El temporal causó daños en otros 32 municipios del estado.

El hospital quedó aislado y la ciudad, sin luz ni agua

El único hospital de Tupanciretá perdió parte del techo y quedó aislado por la caída de árboles. Los heridos y los pacientes que ya estaban internados debieron ser trasladados a centros de salud de municipios vecinos.

El alcalde describió lo que vio como “una escena de película” y contó que los árboles habían bloqueado tanto el entorno del hospital como las carreteras que conectan la ciudad con el resto de la región.

La caída de postes y cables dejó a la población sin electricidad y el temporal también interrumpió el abastecimiento de agua y el servicio de telefonía.

El gobernador Eduardo Leite movilizó a equipos de la Defensa Civil, bomberos y efectivos de la Policía Militar para asistir a los damnificados y coordinar la respuesta. Señaló que la prioridad era restablecer el suministro eléctrico.

El vicegobernador Gabriel Souza recorrió la zona y describió lo que vio como un “escenario de guerra”. En las imágenes que difundió se veía un camión volcado sobre una vivienda, además de techos de chapa arrancados, tanques abollados y cables tendidos sobre la calle.

El gobierno estatal destinó dos millones de reales, unos 330.000 dólares, del Fondo de Defensa Civil para financiar las primeras tareas de asistencia. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó enviar equipos de salud a la región.

Una supercélula y la posibilidad de un tornado

La Defensa Civil identificó el fenómeno como una supercélula, un tipo de tormenta con fuertes corrientes ascendentes de aire que puede generar tornados. Varios vecinos atribuyeron los destrozos al paso de uno. El organismo señaló que esa posibilidad seguía abierta y que un tornado, por sí solo, no explicaría la extensión de los daños.

Los residentes recibieron alertas por mensaje de texto aproximadamente una hora antes de que la tormenta llegara a la ciudad. Alrededor de las 3.40, cuando terminaba el período de mayor impacto descripto por el alcalde, la Defensa Civil difundió otro aviso en el que recomendó buscar refugio y evitar las zonas de riesgo.

El episodio ocurrió tras varias semanas de lluvias intensas y tormentas en el sur de Brasil, en un contexto de influencia de El Niño. El fenómeno climático también ha sido asociado con el agravamiento de la sequía en la Amazonía y otras zonas del norte del país. El vínculo directo entre El Niño y la tormenta de Tupanciretá sigue sin confirmarse.