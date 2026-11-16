Tecnología vulnerable: el mundo al borde del colapso

Primero fue la caída de Microsoft, que dejó a millones de personas sin acceso a sus servicios. Después, una falla en el sistema de control aéreo de Estados Unidos obligó a inmovilizar miles de aviones. En medio de esos episodios, los escándalos que sacudieron Silicon Valley y el avance acelerado de la inteligencia artificial alimentaron una pregunta inquietante: ¿qué tan vulnerable es un mundo que depende cada vez más de la tecnología?

Los reportes sobre la vida privada de un multimillonario de la IA, el ahora exCEO de Nvidia, incluida una presunta espía china que fue su amante, ya habían agitado Silicon Valley. Luego, la interrupción de Microsoft dejó a millones sin sus servicios habituales. Pero cuando el viernes las autoridades estadounidenses ordenaron detener los vuelos en todo el país, la sucesión de problemas pareció algo más que una mala racha.

La medida dejó a miles de pasajeros varados en aeropuertos, aviones y hoteles. Chuck Amasio, de 68 años, intentaba salir de Newark cuando la cancelación de su vuelo cambió sus planes: terminó tomando unas cervezas con su hermano y pasó la noche en un hotel. Al regresar al aeropuerto, resumió el desconcierto: “Están pasando muchas cosas raras. Eso hace pensar”.

Su preocupación iba más allá del vuelo cancelado: habló con su hermano sobre guerras que ya no necesitarían bombas, porque bastaría con cerrar el espacio aéreo, cortar la electricidad o inutilizar sistemas informáticos para paralizar una economía.

Otros episodios de ese viernes -un crucero volcado en Nueva Orleans, drones sospechosos sobre una base aérea estadounidense en Reino Unido y una bomba cerca de una planta de etanol en Ohio- aumentaron la sensación de desconcierto. Stephen King incluso bromeó con que los extraterrestres habían aterrizado y que esa era la verdadera razón de la suspensión de los vuelos.

La explicación oficial fue menos cinematográfica. La Administración Federal de Aviación (FAA) atribuyó el problema a una actualización del sistema nacional de control del tráfico aéreo que sobrecargó equipos antiguos y provocó fallas intermitentes en las comunicaciones y vacíos de radar. Por precaución, las autoridades ordenaron mantener los aviones en tierra durante más de cuatro horas. Para el sábado, las operaciones comenzaban a normalizarse y la FAA esperaba que los horarios se recuperaran por completo en las próximas horas.

INFRAESTRUCTURA ATRASADA

El incidente puso bajo la lupa una infraestructura esencial que arrastra décadas de atraso. El secretario de Transporte, Sean Duffy, reclamó más fondos para modernizarla: el Congreso ya había aprobado 12.500 millones de dólares y la Casa Blanca pidió otros 30.000 millones. Los trabajos incluyen reemplazar conexiones de cobre por fibra óptica y actualizar sistemas de radio. La falla, sin embargo, expuso la fragilidad de una red de la que depende la seguridad de millones de pasajeros.

Microsoft también informó que sus servicios se habían restablecido por completo el sábado. La empresa explicó que el corte se originó en un inconveniente durante una actualización previa de la capacidad de la red, que se manifestó después de un cambio posterior. La interrupción afectó a millones de usuarios en distintas partes del mundo. La FAA y Microsoft aseguraron que no había indicios de sabotaje. Aun así, las dudas persistieron. En San Diego, Tori Perkins, que esperaba seguir viaje hacia Florida, admitió: “No sé qué es verdad porque hay mucha gente diciendo cosas distintas”.

Lo ocurrido expuso una paradoja digital: cuanto más dependen las sociedades de redes, sistemas automatizados e inteligencia artificial, mayor es el impacto de una falla. Un problema puntual puede propagarse y alterar actividades esenciales en minutos. El avance de la IA agrega otro elemento a este escenario de incertidumbre. Su incorporación acelerada al trabajo, las comunicaciones, los servicios y las infraestructuras críticas está multiplicando la dependencia de sistemas automatizados cuyo funcionamiento no siempre resulta sencillo de comprender ni de controlar.

INCERTIDUMBRE SOBRE LA IA

Aunque las fallas de Microsoft y del sistema aéreo no fueron atribuidas a la IA, ambas dejaron al descubierto un problema que también preocupa en torno a esta tecnología: qué sucede cuando herramientas cada vez más sofisticadas fallan, toman decisiones equivocadas o quedan fuera de servicio.

A eso se suma el desconcierto que genera el propio desarrollo de la IA en Silicon Valley, donde las disputas empresariales, las inversiones millonarias y las advertencias sobre sus riesgos conviven con una carrera por avanzar cada vez más rápido. La promesa de máquinas capaces de realizar tareas antes reservadas a las personas contrasta con los interrogantes sobre la seguridad, la supervisión y el control humano. El temor no es solamente que la IA haga demasiado, sino también que la sociedad termine dependiendo de ella sin contar con suficientes garantías. La tecnología fue diseñada para simplificar la vida, pero estos episodios recordaron hasta qué punto puede volverse indispensable y, al mismo tiempo, frágil.

En un mundo donde los aviones, las comunicaciones y buena parte de la economía dependen de ella, una falla puede desencadenar consecuencias enormes. Quizá la verdadera inquietud no sea qué ocurrirá cuando las máquinas dominen el mundo, sino qué pasará cuando, sencillamente, dejen de funcionar. Y nadie está a salvo.

Un error digital puede dejar todo fuera de control con solo un clic e instalar el caos

Pedido a Nvidia El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, exigió a la tecnológica Nvidia que aclare si permitió vender sus chips más avanzados a China mediante empresas fantasma, en violación de las restricciones estadounidenses. Le dio 10 días para responder. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, exigió a la tecnológica Nvidia que aclare si permitió vender sus chips más avanzados a China mediante empresas fantasma, en violación de las restricciones estadounidenses. Le dio 10 días para responder.