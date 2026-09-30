Terror a bordo de un avión de FlyDubai: pelea de pilotos, descenso abrupto y aterrizaje de emergencia en Tel Aviv

Un avión comercial que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí este miércoles, lo que suscitó brevemente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate. Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aparato y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo. Aterrizó en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.

El avión de FlyDubai transmitió una alerta de emergencia, según información de seguimiento de vuelos disponible públicamente. Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái, descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

De acuerdo con un funcionario regional informado sobre el incidente, se produjo una pelea en la cabina que aparentemente involucró a los pilotos. La causa de la pelea aún no estaba clara, agregó. "El personal fue interrogado como parte de la investigación", añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones. Un funcionario israelí dijo que el país cree que el incidente pudo haber sido un intento de atacar a israelíes, pero la investigación aún está abierta. Un tercer funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos.

En los últimos días, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, ha advertido sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas. Los tres funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque el incidente aún estaba bajo investigación. La oficina de Netanyahu dijo que la situación estaba bajo control y que se estaba trabajando para llevar a los pasajeros a casa.

¿Secuestro del avión?

Los aterrizajes de emergencia por motivos relacionados con el personal son inusuales, pero no inauditos. En 2022, dos pilotos de Air France fueron suspendidos tras pelearse en la cabina en un vuelo Ginebra-París, aunque no tuvo que ser desviado y aterrizó según lo previsto.

Pasajeros del avión dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudí. También contaron que todos los pasajeros permanecían a bordo del avión y que había una fuerte presencia de fuerzas de seguridad saudíes rodeándolos. Más tarde, FlyDubai confirmó que el vuelo FZ 1073 con destino al aeropuerto Ben Gurion experimentó un incidente y aterrizó de forma segura en Tabuk este miércoles.

"Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes", indicó la aerolínea. "Se emitirán más actualizaciones a medida que se disponga de detalles adicionales confirmados".

Los datos de seguimiento de vuelos indicaron que el avión era un Boeing 737 Max 8. FlyDubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates Airlines. Emiratos se ha convertido en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde la normalización de la relación entre las dos naciones en 2020.

La flota de la aerolínea de bajo costo depende por completo de variantes del 737, un aparato bimotor de un solo pasillo que es muy utilizado por aerolíneas en todo el mundo. Tiene casi 100 de estos aviones, incluidos 69 de la variante Max 8.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, desde donde despegó el avión, es con diferencia el aeropuerto más concurrido de Oriente Medio y el más importante del mundo en términos de viajes internacionales. El año pasado gestionó la cifra récord de 95,2 millones de pasajeros. Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970. Israel no ha sufrido un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo procedimientos de facturación a menudo invasivos para los vuelos con destino al país. Los vuelos comerciales operan entre Israel y Emiratos desde 2020.

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