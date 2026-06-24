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DOS MUERTOS Y UN DETENIDO DE 18 AÑOS

Tiroteo fatal en una biblioteca de California

X (@californiapost)

Por Redacción

Un tiroteo ocurrido en una biblioteca del norte de California dejó dos muertos el lunes por la noche y terminó con la detención de un sospechoso de 18 años, según informaron autoridades locales. El hecho se registró en la sucursal de la biblioteca del condado de Butte, en la ciudad de Chico, a unos 240 km de San Francisco.

De acuerdo con el jefe de policía Billy Aldridge, una llamada al 911 permitió escuchar disparos y gritos desde el interior del edificio, lo que activó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. Al llegar al lugar, los agentes ingresaron al recinto mientras el atacante escapaba por la parte trasera del inmueble.

El sospechoso fue finalmente detenido en las inmediaciones por efectivos que aseguraban el perímetro. Fue identificado como Bradley Scott Sayer, residente de Chico, y permanece bajo custodia en la cárcel del condado Butte acusado de dos cargos de asesinato. Las autoridades indicaron que actuó solo y que, hasta el momento, no se ha establecido vínculo previo con las víctimas.

El operativo generó una amplia movilización policial en la zona, con calles cerradas y la instalación de un centro de reunificación para las personas que se encontraban dentro de la biblioteca al momento del ataque. Un menor fue trasladado a un hospital con lesiones leves.

Las autoridades locales calificaron el hecho como “traumático para la comunidad” y confirmaron la participación del FBI y de la policía del condado Butte en la investigación. Todas las sucursales de la biblioteca permanecieron cerradas al día siguiente.

El acusado comparecerá ante la justicia este jueves, mientras continúa la investigación para esclarecer el motivo del ataque. El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en bibliotecas de Estados Unidos en los últimos años.

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