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El Mundo

Tragedia en Ecuador: un sacerdote murió aplastado por una cruz en plena misa transmitida en vivo

Por Redacción

Una profunda conmoción sacude a la comunidad religiosa de Ecuador tras la trágica e inesperada muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien falleció de manera repentina al ser aplastado por una pesada cruz mientras celebraba una eucaristía que era transmitida en directo a través de las redes sociales. Minutos antes del fatal desenlace, había compartido una sentida reflexión ante los fieles: “Un día, todos los que estamos aquí vamos a morir”.

El trágico episodio ocurrió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en las calles Calicuchima y José Mascote, en Guayaquil. Sánchez Molinari, de 53 años y oriundo de Cuenca, se encontraba oficiando la ceremonia litúrgica y compartiendo la transmisión con sus seguidores cuando, de manera repentina, la estructura de una cruz situada detrás del altar mayor se desprendió de la pared y cayó directamente sobre él.

El impacto resultó fatal y la secuencia completa quedó registrada en la transmisión en vivo. Minutos antes de la tragedia, el sacerdote había pronunciado unas palabras que hoy resuenan con un fuerte sentido premonitorio ante los fieles presentes: “Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir… A veces el tiempo que hemos utilizado en otras cosas no tiene tanto sentido como el tiempo que utilizamos en Dios”. Y agregó: “Ese tiempo de calidad que damos a Dios, a nuestros hermanos, a la familia, es el tiempo mejor gastado”.

Tras el colapso de la estructura, la transmisión captó los gritos de desesperación y estupor de los feligreses que participaban de la celebración. El religioso era ampliamente conocido por su cercanía con la comunidad y por su labor pastoral a través de plataformas digitales.

Sánchez Molinari cursó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio.

A lo largo de su trayectoria eclesiástica, se desempeñó como párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Manta y cumplió una destacada labor durante varios años en la Parroquia San Lorenzo de Vinces, consolidando un profundo vínculo con los fieles que este fin de semana expresaron su dolor y muestras de solidaridad en las redes sociales.

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