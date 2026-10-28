Tragedia en España: al menos 39 muertos tras el choque de dos trenes

Al menos 39 personas murieron tras producirse un choque de trenes cerca de la ciudad de Toledo y se encontraba paralizado el tránsito ferroviario de alta velocidad española (AVE) en la línea Madrid-Andalucía. Según informaron los medios locales, el accidente se produjo a la altura de Urda entre una formación de AVE de Renfe y un tren de Iryo, tras lo cual dos vagones cayeron por un terraplén y se desplegó un amplio operativo de emergencias.

En tanto, Emergencias de Castilla La-Mancha confirmó la cifra de 39 fallecidos y, según indicó La Vanguardia, los primeros indicios apuntan que el tren Iryo estaba detenido en la vía por motivos que se desconocen y el tren AVE lo golpeó por detrás, lo que provocó la caída de los vagones por un terraplén.

Además, se indicó que en el lugar trabajaban Bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móviles.

La empresa ferroviaria española Renfe indicó que el accidente se registró entre las localidades de Mora y Orgaz, mientras Adif señaló a través de un mensaje en X: "Se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por un alcance entre dos trenes".