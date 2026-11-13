Tragedia en Nueva York: al menos ocho muertos al desplomarse un edificio

Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas por el derrumbe de un edificio residencial de tres pisos en el barrio de Flatbush, Brooklyn, Nueva York. Los equipos de emergencia continuaban por estas horas la búsqueda entre los escombros, un día después del colapso. Cuatro heridos permanecían en estado crítico.

Unos 250 bomberos y rescatistas trabajaban en el lugar con perros, drones y helicópteros para localizar posibles sobrevivientes. El inmueble, construido en 1930, tenía cuatro departamentos y un local comercial en la planta baja. Cayó sobre una obra de excavación lindera y afectó también a otra construcción.

El desastre conmocionó a los vecinos. Una adolescente de 14 años contó que vio una nube de polvo y, al darse vuelta, descubrió que todo el edificio se había desplomado. Otra residente expresó su angustia ante la posibilidad de que alguien estuviera tranquilamente en su casa y, segundos después, quedara atrapado bajo los escombros.

Las primeras investigaciones apuntan a los trabajos de excavación que se realizaban en el terreno contiguo. Según las autoridades, los obreros estaban trabajando allí cuando ocurrió el derrumbe.

Además, en abril se había ordenado paralizar la obra por condiciones de demolición potencialmente peligrosas. Los promotores recibieron una multa de 10.000 dólares por incumplir la disposición.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que fueron identificadas cinco empresas vinculadas con la construcción y anunció inspecciones en un centenar de obras en las que participan. También advirtió que exigirán responsabilidades a quienes hayan tenido relación con la tragedia.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades intentan determinar las causas del colapso y establecer si las irregularidades detectadas contribuyeron al desastre.