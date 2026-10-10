Un hombre murió el sábado luego de ser atacado por un tigre en un zoológico de Inglaterra. El episodio ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park, ubicado cerca de Doncaster, en el condado de South Yorkshire, después de que la víctima ingresara al recinto del felino.

Según informó la Policía de South Yorkshire, los equipos de emergencia llegaron al lugar, pero el hombre fue declarado muerto allí mismo pese a los esfuerzos del personal médico.

El servicio de ambulancias de Yorkshire recibió el aviso a las 13.33 y desplegó dos ambulancias, una unidad aérea y un médico. Poco después, la Policía fue alertada sobre la presencia de una persona dentro del espacio destinado al animal.

“Los servicios de emergencia acudieron y, lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico, el hombre fue declarado muerto en el lugar”, indicaron las autoridades.

Tras el episodio, el parque fue evacuado y se anunció que permanecerá cerrado durante el domingo. La identidad de la víctima no fue difundida, aunque la Policía confirmó que sus familiares ya fueron notificados y reciben asistencia de personal especializado.

Qué se sabe del ataque del tigre en Inglaterra

Las autoridades indicaron que el animal permaneció dentro de su recinto y no sufrió heridas. También descartaron que existiera un peligro para las personas que se encontraban fuera del sector.

Por su parte, el Yorkshire Wildlife Park confirmó que activó sus protocolos de emergencia y que colabora con las autoridades para determinar cómo ocurrió el hecho. Desde la institución expresaron su pesar por la muerte y transmitieron sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes, el tigre involucrado habría sido Altai, uno de los ejemplares de tigre de Amur que viven en el parque. El otro es una hembra llamada Tschuna.

Luego del ataque, el sector fue cubierto con lonas negras para impedir que los visitantes pudieran observar el interior del recinto. Algunos testigos aseguraron haber escuchado hasta cinco detonaciones, aunque no se confirmó oficialmente qué ocurrió durante el operativo para controlar la situación.

Tia Hanson, una visitante que se encontraba cerca de la salida cuando se restringió el paso por la zona, relató al diario The Star que circulaban versiones sobre una persona que habría saltado o caído dentro del recinto.

Las circunstancias en las que el hombre ingresó al espacio del tigre todavía son materia de investigación.

El Yorkshire Wildlife Park abrió sus puertas en 2009 y su sector Land of the Tigers comenzó a funcionar en 2011. Allí se encuentra una reserva destinada a los tigres de Amur, una subespecie en peligro de extinción que cuenta con alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.