“Tregua energética”: pero Kiev denuncia ataques

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo que Rusia y Ucrania habían acordado una “tregua energética”, pero no ofreció detalles sobre sus términos y Kiev reportó ataques de Moscú contra sitios energéticos después de su declaración. La breve publicación en redes sociales indicó únicamente que el alto el fuego entró en vigor de inmediato. “¡No lo violen!”. Al parecer en el Kremlin no se enteraron.

En cambio, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró que, si bien su país “recibe con agrado” el anuncio de Trump como “una buena noticia para todos”, Rusia seguía atacando infraestructura energética en Kiev y en la ciudad de Járkiv. “Desafortunadamente, los cielos ucranianos han estado infestados de ‘shaheds’ rusos todo el día de hoy”, indicó ayer el mandatario en un discurso vespertino, en referencia a drones lanzados por Moscú. “También ha habido lanzamientos con bombas planeadoras y contra infraestructura energética. Una planta eléctrica en Járkiv fue alcanzada”.

La oficina presidencial confirmó que el asalto en Járkiv ocurrió después de la publicación de Trump sobre el alto el fuego.

Zelenski declaró que Ucrania “está dispuesta a abstenerse de atacar la infraestructura energética rusa y contamos con la misma disposición de Rusia”.

SERVICIOS ESCENCIALES

Rusia ha buscado privar a los civiles ucranianos de electricidad, calefacción y agua corriente a lo largo del conflicto, con la esperanza de desgastar la resistencia pública a la invasión a gran escala de Moscú.

Zelenski señaló que Ucrania ha propuesto muchos pasos para desescalar, pero el presidente ruso Vladímir Putin “tuvo una respuesta para todos ellos: ‘nyet’. Esperamos que finalmente diga algo diferente a Estados Unidos, Ucrania y el mundo entero”.

Sostuvo que Kiev mantiene contacto con Estados Unidos, y agradeció a los estadounidenses por su apoyo. Indicó en X que habló con el primer ministro canadiense Mark Carney, el presidente finlandés Alexander Stubb y el secretario de la OTAN Mark Rutte.

En una entrevista emitida más temprano el domingo, Zelenskyi declaró que Kiev estaba lista para dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Moscú detenía los ataques contra el sistema energético de Ucrania, y pidió a Trump presionar al Kremlin para que acepte.

TRUMP SE METIÓ EN LA POLÍTICA UCRANIANA

Trump señaló, mientras, que era hora de que Ucrania consiguiera un nuevo presidente, al sugerir que Zelenski no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra y culparlo por los altos precios del diésel en Estados Unidos.

En respuesta a los comentarios de Trump, Zelenski apuntó que Ucrania podría celebrar elecciones si Rusia aceptaba una tregua de 60 días. “Denos dos meses, 60 días libres. Alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, dijo. Añadió que Ucrania estaría dispuesta a aceptar cualquier elección que hiciera su pueblo.

“Con todo respeto al presidente Trump, depende de nuestra sociedad, de nuestro pueblo elegir a uno u otro líder”, aseguró. Añadió que celebrar una votación durante la guerra sería ilegal y que Ucrania necesitaría garantías de seguridad para permitir que la gente vote de manera segura.

Ucrania ha estado bajo ley marcial desde la invasión rusa en febrero de 2022 y la Constitución ucraniana prohíbe las elecciones mientras siga en vigor. Más allá de la barrera legal, una votación a nivel nacional sería vulnerable a ataques rusos, y organizarla logísticamente imposible, con aproximadamente una quinta parte del país bajo ocupación rusas, millones de ucranianos desplazados en el extranjero y soldados en la línea del frente. El mandato de Zelenski expiró formalmente en mayo de 2024, pero la Constitución le permite permanecer en el cargo hasta que un nuevo presidente preste juramento.

UNA GUERRA ÁEREA

El cruce de declaraciones se produjo mientras Kiev ampliaba su campaña contra infraestructura en el interior de Rusia, con un ataque ucraniano con drones el domingo que obligó a cerrar un centro de datos operado por el gigante tecnológico ruso Yandex en la ciudad de Vladimir, al este de Moscú. Fue el tercer ataque contra sus instalaciones en cuatro días.

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente.

Trump, quien el viernes alcanzó un acuerdo con Putin para comprar diésel en un intento por abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ha estado presionando a Zelenski durante semanas para que detenga los ataques contra la infraestructura energética rusa.

Ha intentado atribuir los precios récord del diésel en Estados Unidos a Ucrania, en lugar de a la guerra en Irán encabezada por Estados Unidos, que ha elevado los precios mundiales de la energía.