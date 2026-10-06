Tres cambios que WhatsApp prepara para fin de año

WhatsApp prepara tres cambios que podrían modificar el uso cotidiano de la aplicación antes de que termine 2026. Son funciones en prueba y Meta todavía no confirmó su lanzamiento.

Una de las novedades permitirá llamar a personas que no tengan WhatsApp. El usuario podrá generar un enlace e invitar a otra persona a participar de una llamada desde el navegador, sin instalar la aplicación.

La segunda actualización apunta a quienes prefieren hablar en lugar de escribir. WhatsApp trabaja en una función que permitirá dictar un mensaje y convertirlo automáticamente en texto, sin enviarlo como audio. El proceso se realizaría directamente en el teléfono, sin mandar la grabación a servidores externos.

El tercer cambio está pensado para quienes necesitan separar distintos ámbitos de su vida. WhatsApp ya permite utilizar dos cuentas en un mismo dispositivo, pero prueba la posibilidad de sumar una tercera. Los cambios también podrían modificar el aspecto de la aplicación. Entre las pruebas aparece una reorganización de las secciones: los “estados” dejarían de estar dentro de “novedades”, mientras que los canales pasarían al área de chats. También se prepara una pestaña de “contactos”, que podría incluir recordatorios como los cumpleaños de las personas guardadas en la agenda.

Meta busca mantener a WhatsApp como una herramienta central de comunicación. La plataforma ya supera los 3.000 millones de usuarios en el mundo y apuesta por sumar funciones prácticas sin perder la sencillez y la privacidad. Las tres funciones responden a casos habituales: comunicarse con alguien que no usa el servicio, convertir una idea hablada en texto y separar conversaciones según su finalidad.