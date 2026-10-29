Tres organismos del Gobierno intervinieron en la huida de Bolsonaro

El Ministerio de Seguridad, la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) participaron del operativo que permitió el traslado de Flávio Bolsonaro y su familia a Estados Unidos, después de su paso por la Argentina. La administración de Javier Milei colaboró con el senador brasileño luego de que el juez Alexandre de Moraes dispusiera la suspensión de su pasaporte.

El procedimiento fue monitoreado por el Departamento de Estado estadounidense, que autorizó el ingreso del hijo de Jair Bolsonaro y su familia.

Fuentes de Migraciones señalaron que Flávio Bolsonaro usó un pasaporte italiano

La única comunicación oficial argentina sobre los movimientos migratorios fue difundida por la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva.

EL INGRESO POR PUERTO IGUAZÚ

Migraciones informó que Flávio Nantes Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas, Carolina y Luiza, ingresaron al país el 27 de octubre, a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.

Según el comunicado, publicado a las 2.01, los cuatro presentaron documentación habilitada para viajar y no tenían impedimentos legales para entrar a la Argentina. El organismo agregó que los movimientos quedaron registrados y se desarrollaron sin incidentes.

Fuentes de Migraciones señalaron que el senador utilizó un pasaporte italiano, mientras que su esposa y sus hijas presentaron documentación brasileña. Además, se indicó que no pesaba sobre Bolsonaro una alerta internacional de detención.

El Ministerio de Seguridad también colaboró a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

UNA CAMIONETA DE CANCILLERÍA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SIDE

La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, puso a disposición una camioneta Toyota blanca con patente diplomática para los desplazamientos de Bolsonaro y su familia, según fuentes oficiales de Misiones. Esas fuentes indicaron que el senador no habría utilizado ese vehículo para cruzar la frontera.

La intervención de esa cartera motivó cuestionamientos de la oposición. El diputado radical Pablo Juliano pidió la interpelación del canciller para que explique su participación en el operativo.

También se indicó que intervino la SIDE, que dirige Christian Auguadra bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo. El organismo no difundió precisiones sobre su actuación.

Caputo estuvo en Puerto Iguazú y luego cuestionó en redes sociales la cobertura periodística del caso, aunque no brindó detalles sobre el procedimiento.

LAS DUDAS SOBRE EL VUELO

El director de Comunicación Digital del Ejecutivo, Juan Carreira, conocido en redes como Juan Doe, reivindicó la intervención del Gobierno. En una publicación en X, sostuvo que Bolsonaro podría continuar su actividad política desde Estados Unidos y presentó su salida de Brasil como una respuesta a lo que describió como una persecución contra opositores.

Para el traslado se utilizó un avión privado de Baires Fly, identificado con la matrícula LV-JQW. La aeronave había llegado a Puerto Iguazú el lunes.