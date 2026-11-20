Donald Trump aseguró a los líderes europeos que Vladimir Putin está dispuesto a negociar el fin de la guerra en Ucrania y pidió concentrar los esfuerzos en una salida diplomática, en lugar de seguir destinando miles de millones a la asistencia a Kiev. El mensaje llegó durante una llamada a la reunión de la “Coalición de los Voluntarios”, celebrada ayer en Berlín, horas después de que Trump se reuniera con Putin y Xi Jinping en Shenzhen.

Según funcionarios europeos, el mandatario expresó su escepticismo sobre los planes de Europa y sus aliados para cubrir el déficit de financiación ucraniano, calculado en unos 70.000 millones de euros para 2027. Algunos participantes describieron su intervención como una dura crítica a la continuidad de la ayuda. Trump sostuvo que los países podrían ahorrar recursos si la guerra terminara y afirmó que Putin “quiere la paz”.

¿SE VIENEN NEGOCIACIONES?

La reunión contó con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y dirigentes europeos, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron. Merz anunció que próximamente podrían celebrarse negociaciones entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y representantes europeos. No precisó una fecha y señaló que se busca una sede neutral; mencionó a Emiratos Árabes Unidos como posibilidad.

Los gobiernos europeos insistieron en que Kiev y Europa deben participar en cualquier acuerdo. Macron advirtió sobre las exigencias rusas y volvió a plantear la posibilidad de reconsiderar la adhesión de Ucrania a la OTAN. Reclamó reforzar las defensas antimisiles del país.

Jared Kushner, enviado de Trump, afirmó que el presidente está dispuesto a considerar para Ucrania una garantía de seguridad similar al artículo 5 de la OTAN, que establece la defensa colectiva ante un ataque. Aclaró que esa opción debe responder a los intereses estadounidenses.

Mientras Trump transmitió una visión optimista sobre las intenciones de Putin, el Kremlin no confirmó un compromiso concreto. El mandatario ruso había invitado a los europeos a Moscú, pero condicionó la continuidad del diálogo a decisiones y rechazó la presencia de fuerzas militares europeas en Ucrania. La distancia entre ambas posiciones mantiene las dudas sobre el alcance de las gestiones de paz en curso.