Trump afirmó que "en gran medida" la guerra con Irán provocó la derrota en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que no le preocupa “ni un poquito” la posibilidad de que los demócratas en el Congreso intenten someterlo a un nuevo proceso de destitución, tras las elecciones de medio término del martes en las que el Partido Republicano fue derrotado.

“Creo que, si hicieran eso, destruirían al Partido Demócrata. Un proceso de destitución sin motivo alguno. ¿Por qué? ¿Por tener un país exitoso? Nuestro país tiene más éxito ahora que en cualquier otro momento de su historia”, declaró Trump a los periodistas en el salón de baile de la Casa Blanca, reportó la cadena CNN y supo Noticias Argentinas.

Las expectativas frente a un posible juicio político al mandatario crecieron después de que los demócratas arrebataran a los republicanos las dos cámaras del Congreso en una aplastante victoria que les reportó importantes ganancias incluso en estados considerados bastiones del partido de Trump.

Durante su primera presidencia , Trump fue sometido a juicio político por primera vez en 2019; sin embargo, no fue destituido de su cargo. La Cámara de Representantes aprobó dos artículos de juicio político contra Trump: abuso de poder y obstrucción del Congreso. Pero en febrero de 2020, el Senado votó a favor de absolver a Trump de ambos cargos.

Sobre el tema, el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, señaló que someter al presidente a un juicio político (impeachment) no es una prioridad fundamental para su partido tras haber obtenido una amplia mayoría en las elecciones intermedias

Jeffries declaró a CNN el miércoles que aún no ha tenido noticias de Trump y que “ni un solo miembro del grupo parlamentario demócrata de la Cámara” ha hablado con él sobre un posible juicio político.

“Nos hemos centrado incansablemente en la asequibilidad y en la rendición de cuentas, ya que la Cámara de Representantes es una rama del gobierno independiente y con la misma jerarquía que las otras. Somos conscientes de que no trabajamos para Donald Trump, ni para J. D. Vance, ni para la Corte Suprema. Trabajamos para el pueblo estadounidense”, afirmó.

Por otra parte, Trump respaldó, con matices, la valoración del vicepresidente J. D. Vance de que la guerra con Irán fue la razón por la cual los republicanos perdieron las elecciones intermedias.

“Creo que es, en gran medida, cierto, porque a corto plazo provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina”, señaló Trump.

“Al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución”, continuó. “No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

En una extensa publicación en redes sociales a primera hora del miércoles, Vance afirmó que la “verdadera razón por la que perdimos es evidente para casi todo el mundo”, señalando la guerra con Irán como la causa de las importantes derrotas del Partido Republicano.

“Si alguien quiere argumentar que valió la pena —que perder el Senado durante los próximos seis años valió la pena—, que lo haga”, escribió Vance. “Que sostenga que fue un costo que mereció la pena pagar. Estemos o no de acuerdo, al menos es un planteamiento honesto”.

El miércoles, Trump aceptó el desafío y respondió con un “sí” rotundo cuando le preguntaron si la guerra había valido la pena.

“Sí, lo creo”, afirmó. “Es decir, bueno, no queda otra opción”.

Trump dice que la Casa Blanca no intervendrá en la contienda por el liderazgo de la minoría republicana en la Cámara de Representantes

Trump elogió este miércoles al presidente saliente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, incluso cuando algunos miembros del Partido Republicano han descargado su enojo contra él tras la derrota en las elecciones intermedias. No obstante, señaló que no tiene intención de involucrarse en la contienda por el puesto de líder de la minoría.

“El presidente de la Cámara estuvo fantástico”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Al ser consultado sobre quién sustituirá a Johnson como líder de los republicanos en la Cámara, Trump afirmó: “Nos mantendremos al margen”.

El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, ha anunciado su intención de postularse como líder de la minoría; por su parte, CNN ha informado anteriormente que el congresista Steve Scalise también lo hará. Trump elogió a quienes trabajaron bajo las órdenes de Johnson y ahora compiten por el cargo.

“Las personas que trabajaron con él fueron fantásticas. Todas son buenas personas. Supongo que, por ahora, hay dos candidatos, ¿verdad?”, comentó Trump.