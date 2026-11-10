Trump ahora habla de fraude tras el triunfo demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció un supuesto fraude en las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los demócratas lograron una contundente victoria y recuperaron el control de las dos cámaras del Congreso. Sin presentar pruebas, el mandatario cuestionó la transparencia de los comicios e intentó desacreditar el resultado adverso para su partido.

“¿De verdad hay alguien que crea que estas ‘elecciones’ han sido limpias? ¿Cómo es posible que las encuestas se hayan equivocado tanto?”, escribió Trump en su red social Truth Social. El presidente atribuyó la derrota republicana al elevado volumen de votos anticipados y también puso en duda el funcionamiento de los sistemas de votación. “¡Todo se reduce a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante!”, afirmó.

CAMBIO DE POSTURA

Las declaraciones marcaron un cambio de postura respecto de su reacción inicial. Horas después de la votación del 3 de noviembre, Trump había asegurado al diario The New York Times que estaba “dispuesto a aceptar los resultados”. Sin embargo, tras confirmarse el avance opositor, volvió a cuestionar la legitimidad del proceso, una actitud que recuerda su resistencia a reconocer la derrota frente a Joe Biden en las presidenciales de 2020.

El triunfo demócrata les permitió recuperar amplias mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Además, consiguieron desplazar a los republicanos de gobernaciones y otros cargos ejecutivos estatales, entre ellos la de Texas, en una jornada que representó un fuerte revés político para el oficialismo.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respondió a las acusaciones presidenciales y sostuvo que Trump deberá convivir con una oposición parlamentaria de gran peso. “Puede quejarse todo lo que quiera, pero nada detendrá esta verdad ineludible: se enfrentará a las mayorías demócratas más amplias del Congreso en décadas, y todo ello porque ha sido un fracaso sin precedentes”, afirmó. Schumer también calificó de “patético” el regreso del mandatario al negacionismo electoral.

Trump, que reiteradamente denunció irregularidades en anteriores comicios sin aportar evidencias, volvió así a poner en duda el resultado de una elección que dejó a su partido debilitado y anticipa dos años de fuerte enfrentamiento con el Congreso.