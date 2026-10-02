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NETANYAHU ES MÁS CAUTELOSO; INVESTIGACIÓN EN CURSO

Trump amenaza a Irán por el ataque al vuelo de FlyDubai a Israel

Una escultura realizada en arena representa al piloto indio Smit Machchhar, capitán del vuelo de flydubai, en una playa de Puri, India

Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer que Irán será golpeado “muy duro” si se confirma que tuvo alguna participación en el incidente protagonizado por el copiloto de un vuelo de FlyDubai que se dirigía a Israel. La amenaza se produjo mientras continúan las investigaciones para determinar por qué el hombre atacó al comandante Smit Machchhar, de nacionalidad india, e intentó, aparentemente, hacer caer el avión.

“Estamos trabajando en ello ahora mismo”, respondió Trump cuando le preguntaron si Teherán estaba involucrado. Consultado sobre una eventual represalia estadounidense, fue contundente: “Serán golpeados muy duro”. Trump sostuvo que era probable una participación iraní, aunque las investigaciones todavía no establecieron ese vínculo.

La posición de Trump contrasta con la de Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí afirmó que el copiloto había sido sometido a un “adoctrinamiento islamista radical”, aunque señaló que aún debe determinarse si existió una conexión con Irán. Según Netanyahu, el atacante gritó “mátenme”, indicio de una posible intención suicida.

El incidente ocurrió el miércoles en un vuelo de FlyDubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, con 174 personas a bordo, entre ellas 166 israelíes. El copiloto, ciudadano de Omán, atacó al capitán y provocó una brusca pérdida de altitud. Varios pasajeros irrumpieron en la cabina, lograron reducirlo y permitieron recuperar el control de la aeronave, que finalmente aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

Emiratos Árabes Unidos abrió una investigación para establecer si el episodio tuvo una motivación terrorista y en qué medida pudo estar relacionado con una actividad de ese tipo. El sospechoso fue trasladado a Emiratos, donde continúa la investigación.

Netanyahu también cuestionó cómo el copiloto pudo trabajar en un vuelo con destino a Israel, dado que Omán no mantiene relaciones diplomáticas con ese país y existen restricciones para tripulantes procedentes de Estados sin vínculos diplomáticos con Israel.

Los pasajeros que intervinieron para impedir una posible tragedia fueron recibidos como héroes en Israel. Uno de ellos, Yaniv Hayoun, ayudó a recuperar el control del avión y recibirá un reconocimiento oficial. La amenaza de Trump llega mientras las negociaciones con Irán siguen estancadas y Washington refuerza su presencia militar en Medio Oriente.

Por ahora, sin embargo, no se ha establecido públicamente una conexión entre Teherán y el ataque.

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