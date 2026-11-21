El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que las empresas tecnológicas estadounidenses que construyan centros de datos para inteligencia artificial en otros países enfrentarán “un impuesto tremendo”. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, también amenazó con “sanciones enormes”, aunque no precisó cómo las aplicaría y reconoció que aún no había comunicado el plan a sus funcionarios.

Trump atribuyó la iniciativa a la competencia con China e instó a las comunidades estadounidenses a negociar compensaciones con las empresas. “Hagan que les paguen, hagan que le paguen a su comunidad, pero no los bloqueen”, sostuvo.

La advertencia llegó un día después de que el Senado aprobara un proyecto bipartidista para acelerar los permisos de obras energéticas y exigir que los centros de datos cubran el costo de la electricidad que consumen y de las mejoras en la red de transmisión. La iniciativa, que Trump elogió, pasó a la Cámara de Representantes.