Trump anticipa que será el “señor Veto” si las urnas lo dejan mal parado

Donald Trump ya anticipó cómo se propone enfrentar una eventual derrota republicana en las elecciones de medio término: convertirse en el “señor Veto”. Con el control del Congreso en disputa, el presidente de Estados Unidos aseguró que recurrirá a esa herramienta para bloquear iniciativas demócratas y llevar a la oposición a negociar.

“Supongo que me convertiré en el señor Veto”, afirmó en una entrevista con el podcast Pod Force One, del New York Post, cuyas declaraciones fueron difundidas por Fox News. Aunque manifestó confianza en un triunfo de su partido, describió una estrategia para el escenario contrario: rechazar proyectos durante un tiempo y buscar acuerdos después.

La advertencia expuso cuánto se jugaba la Casa Blanca en estos comicios. Trump no aparece en las boletas, pero el resultado determinará si conserva respaldo legislativo para impulsar su agenda o si debe transitar la segunda mitad de su mandato con una oposición capaz de frenarla y profundizar las investigaciones sobre su gobierno.

LAS HERRAMIENTAS QUE CONSERVARÍA TRUMP

Una derrota legislativa reduciría el margen de maniobra del mandatario, pero le dejaría distintas alternativas. La primera es el veto presidencial, con el que puede rechazar proyectos aprobados por ambas cámaras. El Congreso puede superar esa decisión, aunque para hacerlo necesita reunir una mayoría de dos tercios en cada cámara: una exigencia que obliga a conseguir apoyos más allá de una mayoría simple.

El alcance de esa herramienta depende del resultado. Si los demócratas conquistan solamente una cámara, podrán bloquear iniciativas republicanas, pero necesitarán también el respaldo de la otra para enviar sus propios proyectos al presidente. Si controlan ambas, el veto cobraría mayor protagonismo como barrera frente a una agenda opositora.

La segunda alternativa es negociar. El propio Trump dejó abierta esa posibilidad al explicar que una sucesión de rechazos podría llevar a los demócratas a buscar entendimientos con la Casa Blanca. Los acuerdos podrían construirse alrededor de proyectos específicos, mediante concesiones y apoyos de legisladores de ambos partidos.

Una tercera vía consiste en recurrir a órdenes ejecutivas y decisiones administrativas dentro de las facultades que le reconocen la Constitución y las leyes vigentes. Funcionarios y abogados de la Casa Blanca llevan meses evaluando opciones en áreas como inmigración, aranceles y gasto federal ante la posibilidad de perder el Congreso.

Esa vía tiene límites: las órdenes ejecutivas no sustituyen cualquier ley ni otorgan al presidente facultades ilimitadas. Su aplicación puede ser impugnada ante los tribunales, mientras que un Congreso opositor puede intentar restringirla mediante legislación, controles presupuestarios e investigaciones.

El resultado también podría dejarle un respaldo parcial. Si los republicanos conservan el Senado, Trump mantendría un aliado decisivo para la confirmación de funcionarios y jueces, aun cuando pierda la Cámara de Representantes. Si retienen la Cámara baja, podrían frenar allí proyectos demócratas antes de que lleguen a su escritorio.