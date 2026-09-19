Trump arremetió contra periodistas y les prohibió el ingreso a la Casa Blanca

Periodistas de dos importantes cadenas de noticias en Estados Unidos denunciaron que se les negó el acceso a la Casa Blanca el sábado por la mañana, y reporteros de CNN y MS NOW salieron en vivo para informar sobre las circunstancias del veto impuesto por el presidente Donald Trump.

La medida intensificó los esfuerzos de larga data de Trump por restringir la cobertura informativa de reporteros que considera objetables, y es la prueba más reciente a las garantías de la Primera Enmienda constitucional del país. Trump dijo el viernes que prohibiría a ambas organizaciones y a Politico debido a su cobertura.

CNN emitió un comunicado diciendo que respalda a sus periodistas. "No nos desviaremos de nuestro deber de exigir cuentas al gobierno y a otros organismos públicos", señaló. El comunicado se mostró al aire antes de que la corresponsal principal de la Casa Blanca, Betsy Klein, informó que no la dejaron ingresar.

Poco antes, MS NOW informó que a sus periodistas se les negó el acceso a la Casa Blanca y señaló en un comunicado que respalda a sus periodistas.

"La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro se financian con nuestros impuestos", manifestó la cadena en un comunicado el sábado. "MS NOW tiene la intención de tomar todas y cada una de las medidas necesarias para defender nuestros derechos de la Primera Enmienda y el papel esencial del periodismo independiente en nuestra democracia".

Los corresponsales de CNN suelen estar presentes los fines de semana cuando el presidente está en Washington o cerca de ahí, en Camp David. Trump está este fin de semana en el retiro presidencial en Maryland.

Los periodistas de Politico por lo general no están en la Casa Blanca los sábados.

La corresponsal de MS NOW en la Casa Blanca, Akayla Gardner, fue rechazada y le confiscaron su credencial de ingreso, según dijo al aire el sábado por la mañana.

Ella indicó que pasó por dos puertas sin problemas, pero que, una vez que llegó al punto donde su credencial debía escanearse, un agente le dijo que estaba deshabilitada y le pidió que la entregara. Él le dijo que la decisión "estaba por encima de él", informó.

Un productor de MS NOW pudo entrar, pero la credencial de un fotógrafo también fue deshabilitada, dijo Gardner.

El presidente escribió el viernes en su red social que, con efecto inmediato, "estoy prohibiendo" el acceso a CNN, MS NOW y Politico "a la Casa Blanca como resultado de sus constantes 'informes' ¡NOTICIAS FALSAS!". Minutos después, al hablar en un acto en el Despacho Oval, se le pidió a Trump que explicara su declaración.

"Porque son noticias falsas", respondió. "Uno se cansa tanto de leer y ver noticias falsas. Cuando miras CNN, es pura falsedad. Por eso sus índices de audiencia no son buenos. Cuando miras MS NOW… es noticia falsa".

"Y cuando miras Politico... las historias que escribieron son falsas. Así que hay muchas noticias y puede que haya otros que se les unan, y quizá puedan mejorar", añadió. "Pero nuestro país debe tener noticias honestas".

En su segundo mandato, Trump y su administración han subido la apuesta y han castigado a ciertos medios, tanto en los tribunales como mediante acciones regulatorias. Trump también ha arremetido contra reporteros individuales en persona o en redes sociales, a veces en términos llamativamente personales.

La medida sigue a la decisión del presidente el año pasado de vetar a reporteros de The Associated Press del Despacho Oval, del Air Force One y de otros actos, en represalia por la decisión del medio de no seguir su línea al cambiar el nombre del golfo de México, que se encuentra parcialmente en aguas mexicanas y de otros países. La AP dijo que señalaría cuando correspondiera que Trump había ordenado rebautizarlo como el "golfo de América".