Trump autoriza el fusilamiento de un exmayor del Ejército de EE UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército condenado por el tiroteo de 2009 en Fort Hood, Texas, que dejó 13 muertos y 32 heridos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó la pena de muerte y Trump la aprobó. La decisión convierte a Hasan en el primer integrante del Ejército estadounidense condenado a muerte en 65 años y en el primer soldado ejecutado por fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Hegseth deberá fijar la fecha y el lugar.

Hasan fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de homicidio premeditado y 32 de intento de asesinato. Durante el juicio admitió haber cometido el ataque del 5 de noviembre de 2009, cuando abrió fuego contra soldados que realizaban controles médicos antes de ser enviados a Afganistán.

Hasan sostuvo que buscaba proteger a los talibanes y que consideraba ilegal la guerra. Tras disparar contra los militares, se enfrentó con dos policías. Fue herido y detenido. Quedó paralizado de cintura para abajo por las heridas sufridas en el arresto.

El último soldado del Ejército ejecutado por fusilamiento fue Eddie Slovik, el 31 de enero de 1945, por deserción durante la Segunda Guerra Mundial. La última ejecución militar ocurrió en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de asesinato.

Desde 1916, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron a 135 militares. Las ejecuciones militares deben ser aprobadas por el presidente.