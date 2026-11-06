Trump cambia a su jefa de Gabinete y elige a un aliado duro para enfrentar al Congreso demócrata

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Stephen Miller reemplazará a Susie Wiles como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, en la primera reorganización significativa de su gobierno después de la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato. La elección de uno de sus colaboradores más leales y del principal impulsor de su política migratoria marca el tono con el que buscará afrontar sus últimos dos años de gestión frente a un Congreso dominado por los demócratas.

El cambio se hará efectivo el lunes 9 de noviembre. Wiles, la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia estadounidense, pasará al equipo de operaciones políticas de Trump, según informó el mandatario en su plataforma Truth Social.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo”, escribió el presidente. En el mismo mensaje, agradeció a la funcionaria saliente y aseguró que había realizado un trabajo “magnífico”.

Más tarde, ante periodistas en la Casa Blanca, Trump reforzó su respaldo al elegido: “Stephen ha estado conmigo desde el principio. Entiende las cosas. Es un político muy hábil”.

UN HOMBRE DE CONFIANZA

Miller, de 41 años, acompaña a Trump desde su primera campaña presidencial y se convirtió en una figura central en el diseño y la defensa pública de sus restricciones migratorias. Como jefe de Gabinete, ocupará una posición decisiva: coordinará el funcionamiento cotidiano de la Casa Blanca y controlará la agenda y el acceso al presidente.

Su ascenso también representa una señal hacia la base del movimiento Make America Great Again (MAGA), en momentos en que el Partido Republicano procesa el impacto de la derrota electoral y enfrenta diferencias internas sobre su futuro.

“La misión ahora está más clara que nunca: luchar con toda nuestra alma para apoyar a nuestro presidente y defender esta magnífica república”, expresó Miller en X después del anuncio.

Según NBC News, Trump valora su capacidad para ejecutar decisiones y espera que mantenga una actitud combativa ante las investigaciones que puedan impulsar los demócratas. La oposición se prepara para utilizar sus nuevas mayorías legislativas para examinar la actuación del presidente, su familia y distintos integrantes de su administración.

Steve Bannon, exasesor de Trump y una voz influyente en el sector más duro del oficialismo, celebró la designación. “Miller conoce los temas clave y cree firmemente en ellos; además, conoce el entorno que los rodea”, sostuvo.

EL RECHAZO DEMÓCRATA

El nombramiento provocó una inmediata reacción de los principales dirigentes opositores, que identifican a Miller con las medidas más controvertidas de la administración.

“Stephen Miller es el arquitecto de las políticas más bárbaras e inhumanas de esta administración. Trump no podría haber hecho una elección peor”, afirmó el jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer. También anticipó que las mayorías de su partido lo enfrentarán en el Congreso.

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes y posible próximo presidente de ese cuerpo, reclamó que Miller fuera despedido en lugar de ascendido. El legislador Robert Garcia, señalado como futuro responsable del comité de supervisión gubernamental de la Cámara baja, sugirió que el funcionario debería buscarse un abogado.

Las críticas se vinculan especialmente con su papel en el programa de deportaciones masivas. Según los reportes citados por medios estadounidenses, Miller presionó a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para incrementar las detenciones y exigió alcanzar las 3.000 por día.

Su actuación quedó bajo mayor cuestionamiento después de que agentes federales mataran en enero, en Mineápolis, a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti. Tras esos episodios, el asesor redujo su exposición pública.

LA SALIDA DE WILES

La sustitución de Wiles también modifica el perfil de la conducción interna de la Casa Blanca. A diferencia de Miller, habituado a las cámaras y a la confrontación pública, la funcionaria mantuvo un estilo discreto durante su gestión.

Wiles, de 69 años y con una extensa trayectoria en los círculos políticos de Florida, había revelado meses atrás que debió someterse a un tratamiento por cáncer de mama. Antes de las elecciones, la Casa Blanca había rechazado versiones sobre una posible destitución.

“Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de toda una vida”, escribió al conocerse su salida. En su despedida, reivindicó las políticas fronterizas, los recortes impositivos y las medidas económicas del gobierno.

Con Miller al frente del equipo presidencial, Trump apuesta por un colaborador identificado con sus posiciones más duras para afrontar una etapa en la que la oposición tendrá mayores herramientas para controlar, investigar y condicionar a su administración.