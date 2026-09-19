Trump censura a los medios “deshonestos”

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que tiene el “derecho” de vetar a los medios que, según él, no son “honestos”, poco después de haber anunciado que prohibía el acceso de CNN, MSNOW y Politico a la Casa Blanca.

“Creo que alguien tiene derecho a mantenerlos alejados si escriben historias falsas todo el tiempo”, dijo el presidente estadounidense durante un intercambio con la prensa en el Despacho Oval, y declaró también: “Nuestro país debe tener información honesta”.

La famosa cadena CNN afirmó que su cobertura era “justa y precisa” y añadió que una prohibición “es un ataque ilegal contra ese derecho fundamental protegido constitucionalmente”.

Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política. Las amenazas y los insultos a periodistas han sido habituales a lo largo de sus dos mandatos.

“Otros Medios de Noticias Falsas se sumarán” a esta prohibición, advirtió el presidente norteamericano que debe enfrentar unas elecciones clave en noviembre.