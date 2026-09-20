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Sobre seguridad

Trump cerró trato con Dinamarca por Groenlandia

Por Redacción

Dinamarca celebró un acuerdo “vinculante” anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que otorgaría a Washington el control “para siempre” de la seguridad de Groenlandia e impediría la instalación de bases rusas y chinas en esa isla.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump insiste en que Estados Unidos necesita controlar esa isla ártica por motivos estratégicos, generando preocupación en Dinamarca, país aliado de la OTAN, y provocando una fuerte oposición dentro de la Alianza.

Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo del reino danés, saludaron el acuerdo y señalaron que será firmado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. “Esperamos que un largo período de incertidumbre sea sustituido por un acuerdo vinculante que refuerce la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte”, escribió el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, en redes sociales.

Añadió que el pacto, que según él respeta las “líneas rojas” de Dinamarca, es “importante” ante un entorno de seguridad que cambió.

Sin embargo, los términos del acuerdo siguen siendo inciertos y Dinamarca sostiene que su soberanía permanece intacta.

En un comunicado, la primera ministra danesa, Frederiksen, describió el acuerdo como “un pacto que reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

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