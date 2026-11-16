Trump culpa a Biden de la paralización de los vuelos

Donald Trump responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, por la paralización de los vuelos en Estados Unidos que el viernes alteró los viajes nacionales e internacionales. En sus primeras declaraciones sobre el episodio, el presidente republicano calificó de “desastre” la gestión de la aviación durante el gobierno demócrata y aseguró que dejó un sistema antiguo y deteriorado en peores condiciones.

“Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió Trump en su red Truth Social. También acusó a la administración anterior de haber gastado sumas de dinero “de forma imprudente”, sin resolver los problemas de una infraestructura que describió como obsoleta y averiada. La interrupción se produjo cuando las autoridades ordenaron dejar en tierra todos los aviones durante varias horas por una actualización técnica fallida. La medida afectó vuelos internos e internacionales y alteró los planes de miles de pasajeros.

Trump formuló sus acusaciones sin aportar pruebas que vincularan a Biden con el fallo. El demócrata gobernó entre 2021 y 2025, entre el primer mandato del republicano, de 2017 a 2021, y su regreso a la Casa Blanca.