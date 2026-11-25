La intervención de Donald Trump para lograr el regreso del empresario taiwanés-estadounidense Jensen Huang a la conducción de Nvidia desató una tormenta política en Washington. Legisladores demócratas y republicanos reclamaron explicaciones sobre el papel del presidente y un eventual conflicto de intereses: el mandatario podría haber ganado hasta 15 millones de dólares por la suba de las acciones de la compañía.

Huang había dejado el cargo el 12 de noviembre, luego de que trascendieran relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con Alice Huang, ejecutiva china de Megaspeed sospechada de mantener vínculos con la inteligencia de Beijing. Once días después, la junta directiva de Nvidia resolvió reincorporarlo, luego de recibir información de altos funcionarios del gobierno estadounidense que, según la compañía, permitió concluir que su regreso no representaba un riesgo para la seguridad nacional.

INTERVENCIÓN y ganancias

Trump reconoció que intervino directamente. “Hablé con los integrantes de la junta directiva, por decirlo de alguna manera, y los convencí”, afirmó a CNBC. El presidente justificó su participación al sostener que actuó “por el país”, ante el temor de que la salida de Huang debilitara a Nvidia y dejara a Estados Unidos en desventaja frente a China en la carrera por la inteligencia artificial.

La decisión abrió interrogantes sobre la relación entre la Casa Blanca y las grandes tecnológicas. Según una estimación del Financial Times, el salto de 31,5% que registraron las acciones de Nvidia el lunes pudo elevar hasta 15 millones de dólares el valor de las participaciones de Trump.

Las declaraciones financieras del presidente indican que, al 30 de septiembre, podía tener hasta 370.000 acciones de Nvidia. La BBC estimó que compró títulos por entre 23 y 86 millones de dólares y vendió parte de su participación por entre 3,5 y 10,2 millones.

La oposición busca determinar si Trump priorizó sus intereses económicos y la cotización de la empresa por encima de la seguridad nacional. El demócrata Gregory Meeks pidió que Huang comparezca en una audiencia pública para explicar cómo chips avanzados estadounidenses terminaron en manos de China y qué papel tuvo el gobierno.

Huang deberá declarar ante la Cámara el 1 de diciembre y ante el Senado el día 3. Buscan saber qué garantías recibió la junta y si hubo advertencias oficiales.

La preocupación también alcanza a Megaspeed, con sede en Singapur. La compañía compró unos 4.800 millones de dólares en chips de Nvidia con acceso restringido y quedó bajo sospecha de haber desviado más de 200.000 dispositivos hacia China. Legisladores de ambos partidos quieren saber qué conocía Nvidia, si se violaron las restricciones de exportación y si las agencias estadounidenses advirtieron sobre los riesgos.

En el sector republicano, el senador Kevin Cramer reclamó que las investigaciones continúen, mientras que su colega John Curtis preguntó qué funcionarios intervinieron y en qué información se basó la junta para concluir que el regreso no implicaba riesgos. El senador Tom Cotton advirtió que el acceso chino a los semiconductores avanzados, por contrabando o acceso remoto, sigue sin resolverse.

Del lado demócrata, el senador Ruben Gallego sostuvo que la decisión transmite el mensaje de que la seguridad nacional puede quedar subordinada a la relación con Trump. En tanto, el representante Ro Khanna y la senadora Elissa Slotkin también reclamaron transparencia y rendición de cuentas.

Mientras Huang era recibido como un héroe por los empleados en la sede de Santa Clara, en Washington crecía la presión para esclarecer la intervención presidencial. La controversia excede su regreso a Nvidia: pone bajo examen los vínculos entre el gobierno, los intereses financieros de Trump y una industria estratégica para la competencia tecnológica con China.