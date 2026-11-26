El gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles para las importaciones de China, la Unión Europea, Brasil y otros socios comerciales, con tasas de entre el 15% y el 35%. La medida apunta a países que, según Washington, mantienen una sobreproducción industrial que perjudica a la industria estadounidense.

Los gravámenes se aplicarían bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita sanciones ante prácticas comerciales consideradas injustas. Antes de su entrada en vigor, la Oficina del Representante Comercial recibirá comentarios de las industrias afectadas. Algunos especialistas estiman que podrían regir en febrero.

La propuesta alcanzaría cerca de tres quintas partes de las importaciones estadounidenses, aunque contempla excepciones para productos tecnológicos de Taiwán y Corea del Sur, estratégicos para la inteligencia artificial. En China, un nuevo impuesto del 20% elevaría hasta el 45% la carga sobre algunos bienes. Vietnam afrontaría una tasa similar, mientras que India tendría aranceles del 17% o del 20%, según logre un acuerdo con Washington.

Brasil también quedó bajo presión. Estados Unidos propuso aumentar los gravámenes al azúcar y aplicar un impuesto del 10% a las aeronaves, una decisión que afectaría a Embraer, un fabricante clave del país.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, justificó la iniciativa al sostener que las prácticas de sus socios distorsionan el mercado y debilitan la industria local. Afirmó que los nuevos impuestos no deberían provocar turbulencias en la economía mundial. La medida generó críticas. Sectores empresariales advierten que los aranceles encarecen los productos y golpean a las pequeñas compañías, que tienen dificultades para absorber los costos. Legisladores demócratas cuestionaron la medida.

China, igual que Brasil, rechazó la iniciativa y pidió resolver las diferencias mediante el diálogo. Aunque economistas prevén un impacto limitado sobre la inflación y el crecimiento, las tasas podrían enfrentar impugnaciones judiciales y tensar el comercio internacional.