Trump Jr. en la mira por su boda con plata rusa

El senador republicano por Utah John Curtis pidió al Comité Judicial del Senado investigar si Donald Trump Jr. utilizó su cercanía con la presidencia para obtener beneficios financieros, luego de que un oligarca ruso ayudara a pagar parte de su fiesta de boda.

En una carta al comité, Curtis solicitó revisar los negocios de Trump Jr., sus vínculos con personas y entidades extranjeras y cualquier regalo o beneficio recibido que pudiera estar relacionado con su apellido. También pidió investigar bajo los mismos criterios a Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden. La iniciativa surgió tras un reporte sobre Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo y vinculado al presidente ruso Vladimir Putin, quien habría pagado el alquiler de una isla privada y los fuegos artificiales para la celebración de Trump Jr. y Bettina Anderson, en mayo, en Bahamas. La pareja lo describió como un “querido amigo”.