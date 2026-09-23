Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
UN SENADOR REPUBLICANO PIDIÓ INVESTIGAR el caso

Trump Jr. en la mira por su boda con plata rusa

Archivo

Por Redacción

El senador republicano por Utah John Curtis pidió al Comité Judicial del Senado investigar si Donald Trump Jr. utilizó su cercanía con la presidencia para obtener beneficios financieros, luego de que un oligarca ruso ayudara a pagar parte de su fiesta de boda.

En una carta al comité, Curtis solicitó revisar los negocios de Trump Jr., sus vínculos con personas y entidades extranjeras y cualquier regalo o beneficio recibido que pudiera estar relacionado con su apellido. También pidió investigar bajo los mismos criterios a Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden. La iniciativa surgió tras un reporte sobre Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo y vinculado al presidente ruso Vladimir Putin, quien habría pagado el alquiler de una isla privada y los fuegos artificiales para la celebración de Trump Jr. y Bettina Anderson, en mayo, en Bahamas. La pareja lo describió como un “querido amigo”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?