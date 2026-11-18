El presidente estadounidense Donald Trump llegó ayer a Manila cuando la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) estaba prácticamente terminada. Su tardía aparición en una reunión que Washington considera estratégica para contrarrestar la influencia china dejó señales contradictorias sobre el compromiso de Estados Unidos con una región desconfiada.

La demora no fue el único motivo de preocupación. Tampoco se esperan anuncios políticos o diplomáticos importantes durante su participación. A esto se suman los aranceles impuestos por Trump, que reforzaron la percepción de que Washington no es un socio confiable. Ante esa incertidumbre, los gobiernos del sudeste asiático buscan diversificar sus relaciones y mantener un equilibrio entre Estados Unidos y Beijing, con quien tienen estrechos vínculos comerciales.

Filipinas refleja ese cambio. Su presidente, Ferdinand Marcos Jr., había retomado el acercamiento a Washington después de que su antecesor estrechara relaciones con China. Sin embargo, las disputas territoriales en el Mar de China Meridional y la disminución de las patrullas estadounidenses llevaron a Marcos a adoptar una posición más conciliadora con Beijing.

El mandatario planteó la posibilidad de que ambos países colaboraran en la exploración de petróleo y gas en la zona disputada. El domingo, China y la ASEAN tampoco lograron acordar un código de conducta para ese mar, pese al compromiso filipino de impulsar ese entendimiento.

Marcos debe considerar las presiones internas. Para los pescadores y las comunidades costeras, el conflicto no es solo una disputa territorial: afecta sus ingresos y el acceso a los recursos marítimos. Por eso, cualquier acuerdo que implique concesiones a China podría tener un costo político.

A las tensiones geopolíticas se agregan las consecuencias económicas de la guerra en Irán, que disparó los precios de los combustibles en una región dependiente del petróleo y el gas de Medio Oriente. En Filipinas, algunos agricultores no pudieron transportar sus cosechas; en Tailandia, se pidió a los empleados públicos que usaran las escaleras para ahorrar energía.

La visita de Trump forma parte de una gira por Filipinas que incluye una reunión con Marcos antes de viajar a China. Ambos gobiernos exploran un acuerdo de asistencia militar. Mientras tanto, cientos de manifestantes protestaron en Manila contra Pax Silica, una iniciativa estadounidense para crear una cadena de suministro de inteligencia artificial que excluya a China y que, según sus críticos, podría explotar los recursos naturales filipinos.

La llegada de Trump cuando la cumbre ya terminaba dejó una señal difícil de ignorar: el sudeste asiático necesita a Estados Unidos, pero no quiere depender exclusivamente de Washington.