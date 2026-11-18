Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia intercambiaron sus primeros saludos en China este miércoles, un día antes de su histórica reunión trilateral.

Las transmisiones de video mostraron al ruso Vladimir Putin estrechando la mano de Donald Trump, y a ambos intercambiando palabras de cortesía con su anfitrón Xi Jinping, antes de tomar sus lugares para una foto grupal en la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió una calurosa bienvenida al llegar este miércoles a China por parte de Xi Jinping. El avión del jefe de Estado aterrizó en el polo tecnológico meridional de Shenzhen tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde participó en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Xi rara vez se desplaza al aeropuerto para recibir a líderes extranjeros. Pero acudió a saludar a Trump a pie de pista, devolviéndole así el gesto que el presidente estadounidense tuvo con él en septiembre en Washington.

Trump bajó las escaleras y saludó cordialmente al líder chino, llegando incluso a ponerle brevemente un brazo sobre el hombro, mientras aviones de combate sobrevolaban el lugar y un grupo de personas con banderas le dieron la bienvenida.

"Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones", le dijo el mandatario chino, según la prensa estatal. "Una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", agregó.

La reunión con Xi y Putin se celebrará en un contexto de múltiples crisis internacionales y será seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de acuerdos entre los tres gigantes que los excluyan.

Pekín se ha limitado a decir que los líderes mantendrán "intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias". También se discutirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, precisó Washington.

Putin llegó en la noche del martes y mantuvo con Xi un encuentro que se extendió durante más de dos horas juntos este miércoles, incluido el almuerzo. Según funcionarios rusos, tenían previsto discutir temas de energía, finanzas y política exterior, incluyendo la situación en Corea del Norte y Ucrania.