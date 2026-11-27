Donald Trump conserva las atribuciones presidenciales, pero su capacidad para imponer decisiones sin resistencia se está desgastando de forma sostenida. Las críticas legislativas, las controversias por sus intervenciones empresariales y la necesidad de coordinarse con sus aliados revelan que su poder pierde terreno. Para el mundo, que el presidente estadounidense encuentre límites puede ser positivo: reduce el margen para que sus impulsos definan asuntos económicos y de seguridad.

El caso Nvidia expuso esa tensión. Trump reconoció que intervino ante la junta directiva para que reincorporara a Jensen Huang como director ejecutivo, tras su salida en medio de un escándalo por sus vínculos con una empresaria china sospechada de espionaje. Dijo que habló con los directivos “directa e indirectamente” y atribuyó a su gestión el cambio de decisión. La junta aprobó por unanimidad el regreso de Huang y afirmó que no representa riesgos para la seguridad nacional.

La intervención abrió un debate sobre la injerencia del Gobierno en una empresa privada y el favoritismo empresarial. Legisladores de ambos partidos reclamaron explicaciones y plantearon dudas sobre corrupción, seguridad nacional y controles a las exportaciones de tecnología a China. La controversia puso bajo escrutinio los límites entre decisiones públicas e intereses privados del presidente.

En una entrevista con CNBC, el periodista Carl Quintanilla preguntó a Trump si había considerado que el Estado comprara acciones de Nvidia. “Me habría encantado, pero no quiero que me demanden”, respondió. Aludió al riesgo de una acusación por uso de información privilegiada: “No quiero demandar al gobierno por uso de información privilegiada”. Aseguró que su intervención respondía al interés nacional: “Yo dirijo el país. No dirijo Nvidia”.

La respuesta tuvo una particularidad: Washington ya es accionista de otra fabricante de semiconductores. En agosto de 2025, el Gobierno acordó comprar 433,3 millones de acciones de Intel por 8.900 millones de dólares, para quedarse con el 9,9%. Trump propuso aplicar el esquema a otras empresas, aunque Nvidia había quedado descartada porque, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no necesitaba apoyo financiero.

Los intereses bursátiles de Trump sumaron otra controversia. Un análisis de CNBC identificó al menos 103 operaciones de compra y venta de acciones de Nvidia desde su regreso a la Casa Blanca, por montos de entre 27 y 97,5 millones de dólares. La cifra representa el volumen transado, no las ganancias ni la posición actual. La Casa Blanca sostiene que asesores independientes administran sus inversiones.

El desgaste también aparece en la política exterior. Tras llamar “amigo” a Vladimir Putin durante un encuentro en China, Trump se reunió el miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Mar-a-Lago. Ambos reclamaron a Rusia que evite ampliar la guerra en Ucrania y defendieron una salida pacífica. Rutte insistió en que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad para Kiev.

El comunicado marcó un matiz frente al tono personal de Trump con Putin y sus críticas a Kiev y a los gobiernos europeos. Las objeciones del Congreso, las controversias en torno a Nvidia y la coordinación con la OTAN muestran que enfrenta contrapesos visibles. No perdió la autoridad presidencial, pero su margen de maniobra parece menor. Que el poder encuentre límites es una garantía democrática; para los países expuestos a Washington, un Trump menos dominante puede favorecer una política más previsible.