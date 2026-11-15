Trump quería renovar un campo de golf, pero una jueza frenó las obras

Un proyecto de Donald Trump para transformar un histórico campo de golf de Washington terminó en los tribunales después de que los trabajos provocaran la tala de cientos de árboles. Una jueza federal ordenó suspender nuevas intervenciones hasta que se resuelva la disputa judicial.

El presidente estadounidense pretende remodelar East Potomac Golf Links, un campo público de aproximadamente cien años de antigüedad, para convertirlo en una instalación capaz de recibir torneos de alto nivel.

Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia entre organizaciones ambientalistas y jugadores habituales, que defienden el carácter accesible de uno de los espacios de golf más tradicionales de la capital.

Los activistas denunciaron que ya habían sido talados alrededor de 500 árboles y advirtieron que las autoridades planeaban retirar varios centenares más.

La jueza Ana Reyes ordenó al gobierno detener cualquier nueva tala y exigió que informe con diez días hábiles de anticipación antes de realizar modificaciones irreversibles en el predio.

Trump rechazó la decisión judicial y anunció que presentará una apelación. También insistió en que el campo cerrará el 15 de noviembre para avanzar con la renovación prevista.

“La jueza no tiene absolutamente ningún derecho a detener este proyecto tan importante y hermoso”, escribió el mandatario en su red Truth Social.