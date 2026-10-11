Trump sigue “llorando” por el Nobel que no le dieron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay y sostuvo que él debería haber recibido la distinción. En un acto de campaña y en una publicación en su red Truth Social, calificó la elección como una “mancha indeleble” para Noruega y afirmó que el galardón había quedado “desacreditado para siempre”.

Pillay fue distinguida por sus esfuerzos para promover el derecho internacional. Sin embargo, Trump cuestionó sus antecedentes y evitó mencionarla por su nombre durante sus críticas. “No sé qué ha hecho esta mujer”, expresó el mandatario, quien además la acusó de tener una posición contraria a Israel.

La abogada sudafricana, de 85 años, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y una de las primeras juezas de la Corte Penal Internacional. También presidió la comisión de investigación independiente de la ONU que concluyó que Israel cometió un genocidio en la Franja de Gaza.

Durante su intervención en un acto de campaña en Siracusa y en su posterior mensaje en redes sociales, Trump insistió en que había “resuelto ocho guerras”, una afirmación que utilizó para justificar su reclamo por el Nobel.

El presidente llegó a sostener que merecía una distinción por cada uno de esos conflictos. “En realidad, debería haber ganado ocho premios Nobel de la Paz, no solo uno”, escribió. Entre los casos mencionados destacó el enfrentamiento entre India y Pakistán y aseguró que también avanzaba hacia una resolución de los conflictos vinculados con Irán y con Rusia y Ucrania.

En el mismo mensaje cuestionó a las Naciones Unidas, a las que atribuyó falta de colaboración en sus gestiones diplomáticas. También se adjudicó otros resultados internacionales, como la recuperación de rehenes retenidos por Hamas y la prevención de enfrentamientos en distintos puntos de Asia.

El Comité defendió su independencia

Las críticas del mandatario también alcanzaron a Noruega, aunque el gobierno de ese país no participa en la elección del ganador. La decisión corresponde a los cinco integrantes del Comité Noruego del Nobel.

Su presidente, Jørgen Watne Frydnes, recordó este sábado que el organismo es independiente y que su mandato consiste en aplicar los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel.

Sin mencionar directamente a Trump, Frydnes defendió el reconocimiento a Pillay por su trayectoria en favor de un orden jurídico internacional más sólido. Explicó que el premio busca destacar una labor que contribuya a construir sociedades más pacíficas.

La referencia a Machado y la respuesta de Pillay

Trump también recordó a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, galardonada el año anterior, quien le entregó su medalla durante una visita a la Casa Blanca. El presidente la calificó como una persona “verdaderamente excelente” y retomó sus declaraciones de apoyo a su candidatura al Nobel.

Pillay había aludido a ese episodio poco después de conocer la decisión del Comité. Ante los aplausos que recibió en Núremberg, bromeó: “Si aplauden un poco más fuerte, quizás comparta el premio con Trump”.

La controversia se produjo mientras la administración estadounidense anunciaba una ampliación de las sanciones contra la Corte Penal Internacional. La medida fue comunicada el viernes, pocas horas después de que se conociera la elección de la jurista sudafricana.