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UN PROYECTO POLÉMICO

Trump suma una base de drones al nuevo salón de baile de la Casa Blanca

X (@ChiTrib_Espanol)

Por Redacción

El nuevo salón de baile que Donald Trump impulsa para la Casa Blanca incluirá una base para drones. Trump la presentó como respuesta a amenazas aéreas para Washington, aunque aún no se conocen sus funciones.

Imágenes generadas con IA muestran una versión futurista, con drones grandes y algunos aparentemente armados con misiles. Trump afirmó que militares pidieron “más capacidad de drones” y dijo que el puerto podría ser el “más sofisticado” del mundo.

Sin embargo, a pocos metros de la Casa Blanca ya funciona otra base para drones, operada por el Servicio Secreto en un edificio vecino del Departamento del Tesoro. La instalación dispone de cuatro cajas grises donde esperan pequeños aparatos con cámaras y sensores.

El sistema responde al concepto de “dron como primer interviniente”: vehículos rápidos y desarmados que funcionan como cámaras voladoras para detectar amenazas y vigilar el perímetro. La tecnología ya es utilizada por agencias policiales y puede usar inteligencia artificial para evitar obstáculos.

La existencia de esta infraestructura podría complicar la argumentación de Trump sobre la necesidad de una nueva base. El presidente ha utilizado la función de seguridad del salón de baile como argumento en una disputa judicial sobre la construcción.

En mayo, un juez federal frenó las obras, aunque permitió seguir con componentes de seguridad. En agosto, la Corte Suprema permitió continuar las obras mientras sigue el proceso.

Expertos consideran exagerada la representación de los aparatos de ataque mostrados en las imágenes. Matt Sloane, de SkyfireAI, consideró más lógico usar un sistema similar al del Servicio Secreto, con drones que despegan, vigilan y regresan a su estación.

El programa cobró mayor importancia después del intento de asesinato contra Trump en 2024. Desde entonces, la agencia amplió el uso de estos aparatos en actos presidenciales y grandes eventos.

La Casa Blanca está rodeada por un espacio aéreo complejo, próximo al Aeropuerto Nacional Reagan y a rutas militares. Por ahora, Trump no precisó qué modelos serán utilizados ni si la instalación tendrá capacidad ofensiva.

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