Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EN MEDIO DE GUERRAS Y PULSEADAS DE PODER

Trump, Xi y Putin se reunirán en China: una foto histórica, ¿servirá?

Trump, Xi y Putin, ante una cumbre marcada por el debate nuclear y la guerra con Irán / IA

Por Redacción

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin compartirán el próximo jueves una mesa inédita en China, con dos asuntos centrales: la guerra con Irán y el control de los arsenales nucleares. El encuentro promete una foto histórica, aunque la propia Casa Blanca bajó las expectativas sobre posibles acuerdos.

La reunión se celebrará el 19 de noviembre al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen. Al anuncio estadounidense se sumó este sábado la confirmación del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, aseguró que los tres gobiernos alcanzaron un entendimiento para concretarla.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales. Un funcionario estadounidense describió la cita como el comienzo de una conversación, sin compromisos previstos para su cierre.

El debate cobra relevancia tras el vencimiento, en febrero, del New START, el último tratado de control nuclear entre Washington y Moscú. Trump pretende incorporar a Pekín a un nuevo esquema, pero China se muestra reticente a aceptar restricciones sobre un arsenal considerablemente menor que los de las otras dos potencias.

Irán será otro terreno difícil: Estados Unidos mantiene la presión económica y militar sobre Teherán, mientras Rusia y China conservan estrechos vínculos con el gobierno iraní.

Washington sostiene que la invasión rusa quedará fuera de la agenda porque existe una vía de negociación con Kiev y Moscú de la que China no participa. La exclusión formal no despeja los temores: Volodimir Zelenski advirtió sobre una posible redistribución de áreas de influencia entre las grandes potencias, evocando la conferencia de Yalta de 1945.

Los europeos, que esperan incorporarse a las conversaciones de paz, también reclaman evitar decisiones a sus espaldas. “Por favor, nada de sorpresas”, advirtió el canciller alemán, Friedrich Merz.

Para Putin, la cumbre representará un nuevo paso en su regreso a la escena internacional tras el aislamiento occidental por la invasión de 2022. Trump no tiene prevista una reunión a solas con él. Sí compartirá un encuentro bilateral y un almuerzo de trabajo con Xi, en una jornada atravesada por las disputas comerciales y tecnológicas entre Washington y Pekín.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?