Ucrania atacó con drones y misiles el estratégico puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, en una operación que el presidente Volodimir Zelenski calificó de “sin precedentes”. El bombardeo provocó daños en la estructura vial y ferroviaria, mientras Moscú denunció una nueva oleada masiva de ataques ucranianos y aseguró haber derribado miles de drones por segundo día consecutivo.

Zelenski explicó que la ofensiva fue el resultado de varias semanas de preparativos, durante las cuales las fuerzas ucranianas debilitaron progresivamente las defensas antiaéreas rusas. La operación se desarrolló en siete etapas e incluyó ataques contra radares, sistemas de defensa y equipos de guerra electrónica, antes de lanzar la ofensiva final durante la noche del lunes.

Según el Estado Mayor ucraniano, los impactos derrumbaron un arco y parte de la sección vial del puente, interrumpiendo el tránsito por ruta. La línea ferroviaria también sufrió daños, aunque pudo recuperar parcialmente su funcionamiento. Las autoridades rusas confirmaron el ataque, pero evitaron precisar la magnitud de los destrozos.

El puente de Kerch constituye una conexión fundamental para el traslado de suministros militares y civiles desde Rusia hacia Crimea, anexada por Moscú en 2014. Su construcción representa, además, uno de los principales símbolos de la ocupación rusa de la península.

La escalada también alcanzó a Kiev, donde siete misiles balísticos rusos impactaron en dos importantes puentes sobre el río Dniéper, que debieron ser cerrados al tránsito. Los ataques dejaron al menos dos muertos y provocaron incendios y daños en distintos sectores de la capital. En la región de Zaporiyia, otros bombardeos rusos causaron dos fallecidos y 18 heridos, además de cortes de electricidad. Mientras tanto, Rusia afirmó haber interceptado 1.441 drones ucranianos en una sola noche, después de informar el derribo de otros 1.336 el día anterior. También denunció ataques contra instalaciones industriales en los montes Urales.

La intensificación de los bombardeos se produce mientras Ucrania y Rusia esperan una nueva ronda de negociaciones impulsadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra, iniciada con la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. En ese contexto, los equipos negociadores de Ucrania, Washington y varios países europeos mantuvieron el lunes una videoconferencia para evaluar los resultados de los contactos recientes y coordinar los próximos pasos diplomáticos. Sin embargo, todavía no hay una fecha confirmada para el siguiente encuentro.