Drones y misiles ucranianos alcanzaron un importante puente que conecta a Rusia con la península de Crimea, dijo este martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que lo describió como una operación “sin precedentes”, mientras Moscú informó que sus fuerzas derribaron un número récord de drones ucranianos por segundo día consecutivo. Zelenskyy presentó la operación en el puente de Kerch como una jugada maestra, donde las fuerzas ucranianas fueron desgastando gradualmente las defensas antiaéreas rusas durante semanas antes de bombardear el preciado objetivo con una andanada de misiles y drones durante la noche. El presidente no detalló los daños, pero el Estado Mayor General ucraniano dijo que un arco y un tramo de la sección vial del puente se derrumbaron, cortando el enlace por carretera, mientras la línea ferroviaria seguía en pie, pero su arco resultó dañado.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que el puente fue atacado por drones y sufrió daños, pero no dio más detalles. El puente de Kerch es un tramo crucial para trasladar suministros militares y civiles desde Rusia hacia Crimea y para apoyar a las tropas en la línea del frente.

La construcción del puente, un potente símbolo de la anexión ilegal rusa de la península en 2014, fue incendiaria para los ucranianos. “El símbolo de la ocupación se ha agrietado”, dijo el Estado Mayor General ucraniano en un comunicado.

Las fuerzas de Moscú, por su parte, lanzaron misiles balísticos y drones contra Kiev, alcanzando dos de los principales puentes de la capital ucraniana y causando la muerte de al menos dos personas. La reciente escalada de los ataques aéreos se produjo mientras Rusia y Ucrania esperan una fecha para la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, destinadas a poner fin a la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Moscú a su vecino el 24 de febrero de 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que planea hablar sobre la guerra en Ucrania durante su muy esperada reunión con el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso, Vladímir Putin, en China esta semana.

El golpe final de una operación de 7 etapas

El ataque al puente de Kerch fue la culminación de semanas de ataques preparatorios a lo largo de siete etapas de la operación, dijo Zelenskyy en redes sociales. Las fuerzas ucranianas inutilizaron sistemas de defensa, radares, equipos de guerra electrónica y otros objetivos designados antes de lanzar el ataque final de la noche del lunes, dijo.

Drones de largo alcance desarrollados en el país alcanzaron la sección vial del puente durante la noche, mientras los misiles Neptune ucranianos y otros drones apuntaron a la sección ferroviaria, dijo. Misiles Flamingo guiados con precisión asestaron el golpe final, dijo. Zelenskyy y el ejército ucraniano publicaron videos que mostraban lo que dijeron que fueron los ataques y los daños posteriores al puente, con parte del tablero en el agua y un arco caído.

El gobernador de Crimea designado por Rusia, Sergei Aksyonov, afirmó que el tráfico a través del puente ha sido suspendido, pero que el tráfico ferroviario fue restablecido para la tarde del martes. No mencionó ningún daño.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “no hay duda de que el puente será restaurado y será incluso mejor de lo que era antes”. Zelenskyy señaló que Rusia ha golpeado la infraestructura ucraniana, especialmente la red eléctrica , todos los días. Hubo cortes de energía significativos en tres regiones ucranianas el martes, dijo. “Hemos ofrecido repetidamente a Rusia pasos hacia la desescalada — y cada propuesta ha sido recibida con un sonoro rechazo”, agregó.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, reunido en la sede de la OTAN en Bruselas con los aliados occidentales de Ucrania, dijo que el ataque al puente de Kerch fue “otro ejemplo del ingenio ucraniano y de la absoluta determinación de Ucrania de defenderse contra la agresión rusa”.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 1.441 drones ucranianos durante una segunda noche consecutiva de ataques masivos, informó el martes el Ministerio ruso de Defensa. Rusia afirmó el lunes que derribó 1.336 drones ucranianos, la cifra más alta de interceptaciones que había reportado hasta ahora.

Ucrania también ataca zonas industriales en Rusia

En otros lugares, las autoridades en Bashkortostán, una región rusa en los montes Urales del sur, dijeron que las defensas repelieron un ataque “masivo” con drones contra zonas industriales en las ciudades de Ufa y Salavat.

Todas las plantas allí operaban con normalidad, dijeron funcionarios. Sin embargo, el medio de noticias independiente Astra reportó un enorme incendio en el complejo petroquímico y de refinado de petróleo Gazprom Neftekhim Salavat en Bashkortostán, casi 1.300 kilómetros (800 millas) al este de la frontera ucraniana. El importante complejo petroquímico ha sido atacado varias veces antes.

En Moscú, el alcalde Sergei Sobyanin dijo que alrededor de 800 drones volaron hacia la región de Moscú durante la noche. La mayoría fueron derribados lejos, y 321 fueron abatidos cuando se acercaban a la capital rusa.

Rusia golpea puentes en Kiev

Siete misiles balísticos rusos alcanzaron dos de los principales puentes de Kiev durante la noche, dijo Zelenskyy. Expertos están inspeccionando los dañados puentes Norte y Sur para evaluar el alcance de la destrucción, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Ambos fueron cerrados al tráfico.

Los puentes Pivnichnyi y Pivdennyi son rutas clave de desplazamiento diario a través del río Dniéper que conectan las dos orillas de Kiev. La orilla izquierda es en gran parte residencial, con numerosos edificios de apartamentos y centros comerciales.