La guerra en Ucrania avanza a dos velocidades: mientras la diplomacia estadounidense intenta abrir una negociación, los ataques rusos y ucranianos con misiles y drones se intensifican. Esta brecha amenaza con frustrar una posible salida negociada y agravar el costo humano del conflicto. Así lo advierte David Ignatius en un análisis publicado en The Washington Post, donde plantea la necesidad de acelerar las conversaciones y conseguir, al menos, un alto el fuego parcial.

El periodista destaca que existe un marco preliminar para discutir un acuerdo, impulsado por los enviados de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, junto con representantes de Ucrania y sus aliados europeos. Sin embargo, persisten las diferencias sobre las condiciones de una eventual paz y las garantías que impedirían una nueva ofensiva rusa.

La desconfianza también complica el proceso. Las expresiones de cercanía de Trump hacia Vladimir Putin alimentaron las dudas sobre la posición de Washington. Mientras tanto, las conversaciones mantenidas en Berlín buscaron coordinar una estrategia entre Estados Unidos y los gobiernos europeos. Uno de los principales obstáculos es establecer garantías de seguridad para Kiev. Se analiza un mecanismo similar al artículo 5 de la OTAN, aunque sin tropas de la alianza desplegadas en Ucrania. También se contempla un eventual alivio de las sanciones contra Moscú, que volverían a aplicarse si Rusia preparara otra invasión, y una vía para el ingreso ucraniano a la Unión Europea. Pero el frente militar muestra una realidad cada vez más peligrosa. Según un estudio de la Escuela de Economía de Kiev citado por Ignatius, los ataques aéreos rusos contra la capital pasaron de un promedio de 2,6 diarios en la primera mitad de 2026 a 9,8 en octubre. Las alertas aéreas también aumentaron y los cortes de electricidad llegaron a durar entre siete y nueve horas diarias.

Ucrania respondió intensificando sus operaciones contra la infraestructura energética rusa. De acuerdo con datos de Reuters mencionados en el análisis, durante noviembre atacó 15 de las 35 principales refinerías del país y redujo un 45% el procesamiento de petróleo crudo.

La cuestión territorial sigue siendo el punto más difícil. Putin exige el control de todo el Donbás, mientras que Volodimir Zelenski rechaza entregar territorios que las fuerzas rusas todavía no conquistaron. El mandatario ucraniano, sin embargo, aceptaría someter a referéndum un eventual paquete de garantías de seguridad y reconstrucción.

Ignatius advierte que Moscú podría estar aprovechando las negociaciones para ganar tiempo mientras continúa su ofensiva. La experiencia reciente, con ataques contra el puente de Crimea y represalias rusas, demuestra lo frágil que resulta cualquier intento de tregua.

La conclusión es que la diplomacia necesita acelerar sus pasos. Sin una reducción inmediata de los ataques contra ciudades e infraestructura energética, las posiciones de ambos gobiernos pueden endurecerse hasta hacer todavía más difícil un acuerdo de paz.