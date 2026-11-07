Ueno Bank en Paraguay: cómo sigue la recomposición de los ahorristas

Economía 07/11/2026 14:37:44

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) — Juan Daniel Jara, periodista del diario ABC Color de Paraguay, comentó cómo sigue la situación de crisis que atraviesa el país, luego de la destitución de Santiago Peña de su cargo como presidente y la situación de los ahorristas afectados por el cierre del Ueno Bank.

El periodista paraguayo indicó que todavía “existe bronca” por parte de la ciudadanía paraguaya, la cual tampoco termina de avalar la idea de que Pedro Alliana asumiera el cargo de nuevo presidente de ese país.

Respecto a la situación particular del exmandatario, Jara explicó que habrá que esperar a conocer su declaración en la fiscalía para ver “cómo se avanza en el proceso” y desmintió cualquier rumor existente acerca de un viaje hacia la Argentina.

“Lo de cruzar la frontera hacia Argentina fue un rumor que surgió a partir del momento en que no se aceptaba su renuncia y avanzaba el juicio político”, dijo en declaraciones a Splendid AM 990.

Cierre del Ueno Bank: cómo sigue la situación de los ahorristas

El banco paraguayo cerró definitivamente luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara un procedimiento de resolución para la entidad financiera, tras declarar un colapso de su solvencia financiera y detectar graves irregularidades en su gestión.

En ese sentido, miles de ahorristas que tenían su dinero depositado allí se quedaron, de un momento al otro, sin esos fondos y se generó una especie de nerviosismo que alertó a las personas.

En ese sentido, el periodista de ABC Color afirmó que el BCP comunicó la devolución de la plata a más de 1.200.000 ahorristas, por un monto de hasta 10 millones de guaraníes (equivalentes a US$1.000).

“Los que tienen un monto superior a los 228 millones de guaraníes (equivalentes a US$40.000) todavía tienen que esperar a ver qué resuelve el BCP”, sostuvo Jara.

Sobre el final, relató la escalada hasta el estrellato del banco paraguayo, el cual comenzó a tomar relevancia a partir de la asunción del entonces presidente Peña, en agosto de 2023.

“El banco adquirió importancia dentro del gobierno de Peña. Era un banco que hasta agosto de 2023 (fecha en la que asumió Peña) no estaba en el radar del sistema financiero paraguayo”.

El comunicador manifestó que el Ueno Bank se jactaba de manejar “importantes” sumas de dinero a través de fondos previsionales y de jubilados, es decir, fondos públicos del Estado paraguayo.

“Esto estalla cuando tres senadores que responden a Horacio Cartes (presidente del Partido Colorado desde 2023) piden un informe al BCP, en septiembre de este año, sobre la situación patrimonial del Ueno”.