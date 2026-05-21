Uganda suspende los vuelos procedentes de R.D. Congo en un esfuerzo por prevenir la propagación del ébola

Uganda anunció la suspensión temporal de vuelos hacia y desde la República Democrática del Congo tras un brote del virus del Ébola Bundibugyo que ha causado decenas de muertes. Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud, indicó en un comunicado desde Kampala que el Grupo de Trabajo Nacional (NTF), presidido por la vicepresidenta Jessica Alupo, decidió suspender todos los vuelos entre Uganda y la RDC. La medida entrará en vigor en 48 horas.La decisión responde a la detección la semana pasada de dos casos importados de Ébola en Kampala: un hombre congoleño de 59 años falleció en el Hospital Musulmán Kibuli, mientras que otro paciente permanece aislado en el Hospital Nacional de Referencia Mulago.

Autoridades sanitarias identificaron 127 contactos, que se encuentran en cuarentena institucional. Según Atwine, el NTF también suspendió temporalmente los servicios de transbordadores públicos de pasajeros en el río Semuliki, las operaciones de autobuses transfronterizos y todo el transporte público de pasajeros entre Uganda y la RDC durante las próximas cuatro semanas, aunque se permitirá la circulación continua de bienes y suministros de alimentos.

Según el ministerio, los mercados semanales en los subcondados fronterizos de los distritos de alto riesgo también se han suspendido durante cuatro semanas. El Grupo de Trabajo Nacional ha activado una serie de medidas de preparación y respuesta, incluida la suspensión de celebraciones culturales y eventos conmemorativos que congregan a grandes multitudes a lo largo de la frontera entre Uganda y la RDC.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y la Organización Mundial de la Salud han informado de un empeoramiento del brote en todo el país centroafricano, con alrededor de 600 casos sospechosos y 139 muertes probables registradas desde que se declaró oficialmente el brote el 15 de mayo. Inicialmente concentrado en la provincia de Ituri, el brote se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, y también se han notificado dos casos importados confirmados en la vecina Uganda.



La decisión responde a la detección la semana pasada de dos casos importados de Ébola en Kampala: un hombre congoleño de 59 años falleció en el Hospital Musulmán Kibuli, mientras que otro paciente permanece aislado en el Hospital Nacional de Referencia Mulago.Autoridades sanitarias identificaron 127 contactos, que se encuentran en cuarentena institucional. Según Atwine, el NTF también suspendió temporalmente los servicios de transbordadores públicos de pasajeros en el río Semuliki, las operaciones de autobuses transfronterizos y todo el transporte público de pasajeros entre Uganda y la RDC durante las próximas cuatro semanas, aunque se permitirá la circulación continua de bienes y suministros de alimentos.

Según el ministerio, los mercados semanales en los subcondados fronterizos de los distritos de alto riesgo también se han suspendido durante cuatro semanas. El Grupo de Trabajo Nacional ha activado una serie de medidas de preparación y respuesta, incluida la suspensión de celebraciones culturales y eventos conmemorativos que congregan a grandes multitudes a lo largo de la frontera entre Uganda y la RDC.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y la Organización Mundial de la Salud han informado de un empeoramiento del brote en todo el país centroafricano, con alrededor de 600 casos sospechosos y 139 muertes probables registradas desde que se declaró oficialmente el brote el 15 de mayo. Inicialmente concentrado en la provincia de Ituri, el brote se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, y también se han notificado dos casos importados confirmados en la vecina Uganda.



Autoridades sanitarias identificaron 127 contactos, que se encuentran en cuarentena institucional. Según Atwine, el NTF también suspendió temporalmente los servicios de transbordadores públicos de pasajeros en el río Semuliki, las operaciones de autobuses transfronterizos y todo el transporte público de pasajeros entre Uganda y la RDC durante las próximas cuatro semanas, aunque se permitirá la circulación continua de bienes y suministros de alimentos.Según el ministerio, los mercados semanales en los subcondados fronterizos de los distritos de alto riesgo también se han suspendido durante cuatro semanas. El Grupo de Trabajo Nacional ha activado una serie de medidas de preparación y respuesta, incluida la suspensión de celebraciones culturales y eventos conmemorativos que congregan a grandes multitudes a lo largo de la frontera entre Uganda y la RDC.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y la Organización Mundial de la Salud han informado de un empeoramiento del brote en todo el país centroafricano, con alrededor de 600 casos sospechosos y 139 muertes probables registradas desde que se declaró oficialmente el brote el 15 de mayo. Inicialmente concentrado en la provincia de Ituri, el brote se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, y también se han notificado dos casos importados confirmados en la vecina Uganda.



Según el ministerio, los mercados semanales en los subcondados fronterizos de los distritos de alto riesgo también se han suspendido durante cuatro semanas. El Grupo de Trabajo Nacional ha activado una serie de medidas de preparación y respuesta, incluida la suspensión de celebraciones culturales y eventos conmemorativos que congregan a grandes multitudes a lo largo de la frontera entre Uganda y la RDC.En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y la Organización Mundial de la Salud han informado de un empeoramiento del brote en todo el país centroafricano, con alrededor de 600 casos sospechosos y 139 muertes probables registradas desde que se declaró oficialmente el brote el 15 de mayo. Inicialmente concentrado en la provincia de Ituri, el brote se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, y también se han notificado dos casos importados confirmados en la vecina Uganda.



En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y la Organización Mundial de la Salud han informado de un empeoramiento del brote en todo el país centroafricano, con alrededor de 600 casos sospechosos y 139 muertes probables registradas desde que se declaró oficialmente el brote el 15 de mayo. Inicialmente concentrado en la provincia de Ituri, el brote se ha extendido a Kivu del Norte y Kivu del Sur, y también se han notificado dos casos importados confirmados en la vecina Uganda.

