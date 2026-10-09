Un aluvión arrasó una zona residencial de Santiago de Chile

Un fuerte aluvión afectó ayer a Santiago de Chile, donde las intensas lluvias provocaron una correntada de agua, barro y piedras que arrastró vehículos, inundó viviendas y comercios y dejó al menos seis heridos, entre ellos un bebé de un año que sufrió una fractura. Ante la magnitud de los daños, el presidente José Antonio Kast declaró la zona de catástrofe y ordenó el despliegue de equipos de emergencia.

El fenómeno se registró durante la tarde del jueves en San Carlos de Apoquindo, un sector residencial de la comuna de Las Condes, al oriente de la capital chilena. La fuerza del agua convirtió varias calles en ríos de barro, arrastró automóviles y desplazó un colectivo del transporte público, cuyos pasajeros debieron refugiarse sobre el techo para ponerse a salvo.

Las zonas más afectadas fueron General Blanche, Avenida La Plaza y Quebrada Honda, donde la corriente ingresó a establecimientos comerciales y edificios. También resultó afectada la Clínica San Carlos de Apoquindo, que sufrió inundaciones y debió suspender temporalmente parte de sus servicios. En distintos sectores se reportaron personas aisladas y complicaciones para circular.

Según las primeras investigaciones, el aluvión se produjo por una combinación de precipitaciones excepcionales, saturación del suelo y obstrucciones en los sistemas de drenaje. En algunos sectores de Santiago se acumularon más de 140 milímetros de lluvia, mientras que dos ductos destinados a evacuar el agua proveniente de Quebrada Honda habrían quedado bloqueados por sedimentos y escombros.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, explicó que la obstrucción de esos conductos habría impedido el normal desplazamiento del caudal, provocando su desborde hacia las calles. Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sostuvo que el terreno se encontraba completamente saturado después de varios días de precipitaciones.

Otro factor que pudo agravar la situación fue un incendio forestal registrado durante el verano, que afectó aproximadamente 1.000 hectáreas de la precordillera y destruyó parte de la vegetación que contribuía a contener el suelo. La pérdida de cobertura vegetal habría facilitado el arrastre de tierra y piedras hacia los sectores urbanizados.

Las autoridades también reconocieron que existía un proyecto para instalar mallas de contención destinadas a reducir el riesgo de aluviones, pero esa infraestructura todavía no se encontraba operativa al momento de la emergencia.

Ante la gravedad del episodio, Bomberos de Santiago dispuso el acuartelamiento de sus compañías, mientras Carabineros, personal municipal y equipos especializados desplegaron operativos de rescate y limpieza con maquinaria pesada. La Municipalidad de Las Condes estableció perímetros de seguridad y solicitó a los vecinos evitar acercarse a las zonas afectadas para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Además, se dispuso la suspensión de clases para hoy viernes en Las Condes y se mantuvieron las advertencias por posibles nuevos desbordes. Las precipitaciones también provocaron crecidas de ríos e inundaciones en otros sectores de la Región Metropolitana, con evacuaciones preventivas en áreas cercanas a los cauces.

Al cierre de esta edición, los equipos de emergencia continuaban retirando barro, escombros y vehículos de las calles, mientras las autoridades evaluaban los daños materiales y monitoreaban la evolución de las condiciones meteorológicas ante el riesgo de nuevas crecidas.