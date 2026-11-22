Unas huellas de hace 1,4 millones de años encontradas en Kenia cambiaron la imagen que los científicos tenían del Paranthropus boisei, uno de los antiguos parientes del ser humano. El análisis de estos rastros reveló que esta especie era mucho más grande de lo pensado: podía alcanzar 1,80 metros de altura y unos 75 kilos de peso. El hallazgo se produjo en las orillas del lago Turkana, una zona clave para estudiar la evolución humana. Allí, los investigadores encontraron 21 huellas pertenecientes a ocho ejemplares, junto a rastros de animales como hipopótamos y antílopes. Las huellas son una fuente de información única porque conservan una escena del pasado y permiten conocer cómo caminaban y se desplazaban estos antiguos habitantes del planeta, algo que los huesos no siempre pueden revelar. El estudio también confirmó que el Paranthropus boisei convivió durante miles de años con el Homo erectus, otro homínido que habitó la misma región. Aunque los científicos todavía no saben cómo era la relación entre ambas especies, sí pudieron comprobar que compartieron el mismo entorno. Además, las marcas dejadas en el suelo sugieren que los machos adultos de Paranthropus podían moverse en grupos, una señal de una organización social más compleja de lo que se creía. Los investigadores seguirán explorando el lago Turkana para descubrir nuevos detalles sobre estos antiguos parientes y comprender mejor cómo vivían las especies que precedieron a los humanos actuales.

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