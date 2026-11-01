Un falso Trump preso sorprende en las calles de Irán

Un espectáculo callejero protagonizado por un imitador de Donald Trump llamó la atención en Teherán, la capital de Irán. El personaje apareció representando al presidente estadounidense como un prisionero y participó de una puesta en escena con bailes y enfrentamientos simulados.

La particular representación utilizó el humor y la caricatura política para mostrar a Trump en una situación completamente distinta de la habitual: convertido en un detenido frente al público iraní.

El espectáculo incluyó movimientos de baile y escenas de pelea, elementos que transformaron la imitación en una actuación teatral en plena vía pública.

La figura de Trump ha sido recurrente en distintas manifestaciones y expresiones políticas iraníes, especialmente por las tensiones entre Washington y Teherán.

En este caso, la representación recurrió a la exageración y al aspecto reconocible del mandatario estadounidense para construir una escena de sátira política.

La aparición del falso presidente se convirtió en una curiosidad por el contraste entre la imagen de uno de los dirigentes más conocidos del mundo y su caracterización como prisionero.

La puesta en escena muestra cómo las imitaciones de figuras internacionales también pueden convertirse en espectáculos callejeros, donde el humor funciona como una forma de comentario político.