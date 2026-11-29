¿Te imaginás pasar varios días viviendo y trabajando bajo el océano? Esa idea, que parece salida de una película, empieza a tomar forma con Vanguard, un nuevo hábitat submarino instalado a 17 metros de profundidad, frente a los Cayos de Florida. La estructura puede alojar hasta cuatro personas durante cinco días o más. Allí podrán dormir, comer, preparar sus investigaciones y salir directamente al mar a través de una abertura en la parte inferior. La clave es que el interior mantiene una presión similar a la del agua que la rodea, lo que permite permanecer mucho más tiempo bajo la superficie. El objetivo no es convertirlo en un hotel, sino en una verdadera base de investigación. Los equipos podrán estudiar arrecifes, observar cambios en el ambiente y trabajar en la recuperación de corales sin tener que subir y bajar todos los días. Vanguard fue instalado en Tennessee Reef, una zona protegida de gran valor ecológico. Florida destinó US$ 935.000 para financiar seis equipos de investigación entre este mes de noviembre y junio de 2027. El proyecto también mira más lejos: la empresa que lo desarrolló planea crear hábitats capaces de recibir especialistas a más de 200 metros de profundidad. Por ahora, el desafío es aprender a vivir bajo el mar durante días para conocer mejor un mundo que todavía guarda muchos secretos.

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