Un probador virtual para ver cómo queda la ropa

OpenAI incorpora a ChatGPT una función que permite probar virtualmente ropa y accesorios sobre una fotografía propia. Según la información difundida sobre la actualización, la herramienta puede utilizarse tanto en la aplicación móvil como en la versión web y ofrece una referencia visual de cómo se verían los artículos elegidos.

La novedad integra las búsquedas de productos con la generación de imágenes mediante inteligencia artificial. Además de visualizar distintas opciones, los usuarios pueden guardar los resultados para consultarlos más adelante.

Cómo funciona

El acceso se realiza mediante el botón “Probar”, identificado en inglés como “Try on”, que aparece en las conversaciones cuando ChatGPT muestra listados de productos de indumentaria.

Al seleccionar esa opción, el usuario puede cargar una fotografía de cuerpo entero. A partir de esa imagen, la inteligencia artificial genera una nueva versión en la que incorpora la prenda o el accesorio elegido.

Según informó TechCrunch, la función también admite pruebas con imágenes cargadas directamente en el chatbot. Las imágenes resultantes pueden guardarse como referencia para comparar alternativas antes de realizar una compra.

La actualización también incorpora herramientas para conservar y ordenar los artículos encontrados durante las búsquedas.

Los usuarios pueden guardar productos en Favoritos o crear carpetas en la biblioteca de ChatGPT. Estas opciones permiten reunir prendas y accesorios y retomarlos más adelante.

Google cuenta con una función similar que permite visualizar prendas disponibles en Google Shopping, en su buscador y en los resultados de productos de Google Imágenes.

En ese caso, la prueba también parte de una fotografía de cuerpo entero. Los usuarios de Estados Unidos, además, pueden recurrir a Nano Banana para generar una versión digital propia y utilizarla para ensayar distintas opciones de ropa.