Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
El Mundo

Un rincón en el aula para los “vientos fuertes”

Por Redacción

En una escuela de Georgia, los alumnos de segundo grado tienen una libertad poco habitual: si necesitan dejar escapar una flatulencia, no tienen que pedir permiso ni interrumpir la clase. Solo deben dirigirse a la particular “gasolinera” que su maestra creó para esos momentos. Candy Sydney-Browning, docente de primaria, bautizó el espacio como “rincón de los gases” y lo señalizó con un cartel amarillo que dice “Zona de vientos fuertes” en mayúscula. La idea surgió por una razón personal: la maestra asegura tener un estómago muy sensible y no soportar los olores. Pero también buscó evitar distracciones. Antes, cuando algún alumno soltaba una flatulencia, sus compañeros reaccionaban, se reían y trataban de descubrir al responsable. Ahora, quien siente que necesita liberar gases simplemente se levanta, va hasta la “gasolinera” y regresa a su lugar, sin levantar la mano ni pedir autorización. Lo más curioso es que los chicos se acostumbraron rápidamente. Al principio algunos se daban vuelta o sonreían cuando un compañero iba al rincón, pero pronto dejaron de prestarle atención. “Simplemente se convirtió en algo normal”, dijo la maestra. La insólita iniciativa se volvió viral y generó reacciones de todo tipo.

Muchos usuarios la consideran una solución ingeniosa para evitar interrupciones y naturalizar una función corporal inevitable. En definitiva, Sydney-Browning encontró una fórmula sencilla: menos risas, menos interrupciones y más aire para seguir con la clase.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?