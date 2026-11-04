Un tiroteo dejó tres muertos en el estado de Washington

Un tiroteo ocurrido en las últimas horas en el condado de Spokane, en el estado de Washington, Estados Unidos, dejó tres personas muertas, incluido el sospechoso, y dos oficiales del sheriff gravemente heridos, informaron hoy medios de comunicación locales.

De acuerdo con el sheriff del condado, John Nowels, los oficiales respondieron a un reporte de un tiroteo relacionado con violencia doméstica en una vivienda, después de que una mujer informara que había recibido un disparo y que necesitaba atención médica.

El equipo SWAT fue llamado para prestar ayuda después de que las autoridades supieron que el sospechoso tenía una orden de arresto activa por un delito grave, indicó Nowels.

Los dos oficiales del sheriff heridos y la mujer fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento, en tanto que las heridas de la mujer no ponían en peligro su vida, mencionó el sheriff.

Las autoridades aún no revelaron las identidades de las víctimas ni del sospechoso, en tanto que las circunstancias en torno al tiroteo continúan bajo investigación.