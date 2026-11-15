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El Mundo

Un tren de casi ocho kilómetros rompió un récord mundial

Por Redacción

Sudáfrica puso en movimiento un tren de carga tan largo que su último vagón quedaba a 7,6 kilómetros de la locomotora principal. La formación, integrada por 696 vagones, completó un recorrido de prueba que sus responsables consideran un nuevo récord mundial.

El gigantesco convoy fue organizado por Transnet, la empresa estatal de transporte y logística, que necesitó distribuir locomotoras eléctricas y diésel a lo largo de toda la formación para conseguir desplazarla.

El viaje comenzó en Saldanha Bay, sobre la costa occidental sudafricana, y terminó en una mina de mineral de hierro situada en el interior del país.

Durante dos días, el tren recorrió 860 kilómetros. Los vagones viajaron vacíos porque el objetivo principal era evaluar el funcionamiento de una formación de dimensiones extraordinarias.

Para comprender su tamaño, basta una comparación: los trenes de carga habituales suelen medir entre 800 metros y 2,4 kilómetros. El convoy sudafricano superó ampliamente esas longitudes.

La empresa asegura que consiguió superar el récord establecido en Australia Occidental en 2001, cuando otro tren de transporte de minerales alcanzó los 7,24 kilómetros.

El director de Transnet Freight Rail, Russell Baatjies, explicó que la experiencia permitirá mejorar la capacidad de transportar grandes cantidades de minerales y mercaderías a largas distancias.

Aunque todavía se trató de una prueba, la formación dejó una marca difícil de imaginar: un tren cuya longitud equivale aproximadamente a 76 canchas de fútbol de cien metros colocadas una detrás de otra.

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