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Impacto geopolítico

Un triunfo que impacta a la derecha de la Región

Lula es un crítico declarado de Trump y sus aliados ideológicos ¿Cómo será su relación con Estados Unidos? ¿Y con China?
Bolsonaro hijo va a reclamar /AFP

Por Redacción

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva —un crítico declarado del mandatario estadounidense Donald Trump—, logró un resultado que supone un alivio para los detractores del republicano y que mantiene la distancia entre la mayor economía de América Latina y Washington.

El triunfo del socialista rompe una tendencia en América Latina, donde un número creciente de candidatos presidenciales de centroderecha —aliados de Trump— ha venido ganando elecciones, lo que ha ampliado la influencia de Estados Unidos en la región.

La victoria de Lula hace que México y Brasil, las dos naciones más pobladas de América Latina, cuenten con líderes de centroizquierda. Asimismo, permite que la mayor economía de la región —con un Producto Interno Bruto de 2,6 billones de dólares anuales— se mantenga independiente de Estados Unidos a pesar de la presión ejercida por el aumento de los aranceles impuesto por Trump.

La política exterior de Lula se fundamentó en el pragmatismo soberano y el rechazo al alineamiento automático. Si bien Brasil mantiene canales de cooperación con Estados Unidos en áreas clave como el cambio climático y la seguridad hemisférica, existe una distancia política evidente frente a las directrices de Washington y las tensiones propias de la administración de Trump.

Lula prioriza una diplomacia independiente, exigiendo mayor respeto a la soberanía de los países latinoamericanos y abogando por una reforma profunda de la gobernanza global que dé mayor peso al Sur Global en los organismos internacionales.

El acercamiento estratégico

El pilar más dinámico de la política comercial y exterior del gobierno reelecto es la profundización de sus lazos con la República Popular China. Beijing se mantiene firmemente como el principal socio comercial de Brasil, absorbiendo un volumen masivo de exportaciones agrícolas, minerales y energéticas. Este acercamiento estratégico abarca múltiples dimensiones:

-Hay una Colaboración estrecha en proyectos de infraestructura, energía verde y desarrollo tecnológico.

- Promoción de mecanismos de intercambio comercial utilizando monedas locales para mitigar riesgos cambiarios.

- Coordinación política y económica fortalecida a través del bloque BRICS .

Anoche, Lula fue contundente. dijo ni EE UU ni China van incidir en su país. “No somos el patio trasero de nadie”.

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